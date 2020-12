Barack Obama incluye canción de Bad Bunny en su lista de favoritas

En el apartado musical, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter, tuvo la asesoría de su hija Sasha, "gurú musical" de la familia Obama. El expresidete es fanático del hip-hop, y el género domina la lista, pero resalta la inclusión de "La Difícil", canción extraída del primero de los dos discos que el puertorriqueño Bad Bunny sacó durante 2020. Asimismo, dentro de la lista de 30 tracks también aparece "Nada", de la colombo canadiense Lido Pimienta.

Dentro del apartado visual, Obama explicó que por la naturaleza del año se vio obligado a quedarse en su casa, lo que lo llevó a consumir más películas y series en streaming. "Con el streaming borrando aún más las líneas entre las películas teatrales y las funciones de televisión, he ampliado la lista para incluir la narración visual que he disfrutado este año, independientemente del formato", dijo.

Apenas un par de días atrás, Obama compartió su lista de libros favoritos y, al igual que el año pasado, incluyó "Desierto Sonoro", de la autora mexicana Valeria Luselli. Para este año recogió "The Undocumented Americans" (Los estadounidenses indocumentados), de la ecuatoriana Karla Cornejo Villavicencio. "Comenzaré compartiendo mis libros favoritos este año, omitiendo deliberadamente lo que creo que es un libro bastante bueno, "Una tierra prometida", de cierto 44 presidente", bromeó respecto a su propio libro.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4