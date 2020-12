Habitantes de tres barrios en Campeche piden a AMLO que cambie trazo de Tren Maya

Habitantes de la barrios de Santa Lucía, la Ermita y Camino Real se trasladaron a este municipio para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que no sean desalojados de sus hogares, que se encuentran en el paso de vía del Tren Maya.

Por medio de una carta, que le entregaron al equipo de Ayudantía del López Obrador, los campechanos le piden que modifique el trazo del Tren Maya para no ser afectados.

"Le escribimos con mucho temor de ser desalojados por el Proyecto del Tren Maya. Queremos ser muy claros con usted, como colectivo no estamos en contra de su proyecto porque sabemos que ayudará a impulsar la economía generando fuentes de empleo en nuestro estado Campeche.

"Cada uno de los vecinos tiene posturas distintas, pero todos coincidimos en defender nuestro patrimonio y barrio que hemos habitado por generaciones, que documentos, títulos de propiedad, evidencias históricas plasmadas en el periódico oficial del estado señalan la antigüedad de estos barrios y sus pobladores desde antes del ferrocarril", indica el texto.

Señalaron que funcionarios de Fonatur y ONU-Hábitat les informaron que "con el nuevo tren no solo se va a repetir en mismo error que los años 30 sino que además se nos va a desalojar y que eso no está discusión".

"No nos han querido decir porque no pueden modificar la ruta, sólo nos dicen que nos van a llevar a otros terrenos y que se nos darán casa, pero nosotros ya tenemos casa. La zonas que nos propone no son seguras ni habitables", agrega el documento.

Para los vecinos de estos barrios, trasladar sus hogares a otro sitio sería perder la cercanía del mar, de la cual dependen, porque muchos son pescadores.