¿Cómo lidiar con los berrinches y las rabietas?

El 2020, ha sido un año atípico por el desafiante virus del Covid-19. El aislamiento social, la cancelación de clases presenciales y en general de la vida como la conocíamos, ha causado estragos en las personas, sin diferenciación de edad.

Los niños, de primera intención parecería que son los menos afectados, sin embargo son los que más problemas tienen. Esto porque no terminan de dimensionar lo que pasa y simplemente se ven obligados a acatar las reglas.

Es probable que los padres de familia hayan detectado problemas de actitud en los más pequeños, un incremento en el mal comportamiento y hasta berrinches.

Con esta problemática en el aire, el Psicólogo David Zielanowski buscará aclarar el panorama a los papás y mamás quienes se han visto atrapados en esta encrucijada.

Egresado de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México tanto en la licenciatura de Psicología como en la Maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, David se especializa en el diagnóstico y desarrollo de niños.

Con más de 15 años de carrera profesional, David ha dedicado su talento a trabajar con padres de familia para brindarles estrategias que les faciliten el entendimiento de las emociones de sus hijos.

El próximo lunes 21 de diciembre ofrecerá la conferencia en vivo: “Cómo lidiar con las rabietas y berrinches de los niños durante la pandemia”. La plática se llevará a cabo por medio de Zoom, con acceso libre y de manera gratuita.

“La plática tiene el objetivo de tratar temas específicos que se han dado durante la pandemia, pero hay diferentes enfoques. Un primer acercamiento es visualizar un panorama global de la parte conductual en los niños”.

“Al final de cuentas, se han acentuado muchas conductas en los menores, aunque debemos recalcar que en algunos pequeños ya existían ciertas características que con la parte de no escuela, no socialización, se han ido acentuando”.

Con las dificultades conductuales sobre la mesa, los padres de familia adquirirán algunas herramientas para poder ver las necesidades emocionales de los niños, logrando de esta manera empatar ciertas estrategias para mejorar su comportamiento.

“El problema principal surge en la falta de estructura. Las dinámicas se han movido, las reglas, los límites no son los mismos y se han ido cansando. Niños, papás, familias, todos se han visto afectados y de cierta manera, se han desgastado las relaciones. Mucho sucede porque no tomamos en cuenta lo que están pasando los pequeños y como ellos no lo saben y no lo pueden explicar, es donde surge el desgaste”.

Para quienes estén interesados en presenciar la plática, pueden enviar un correo a [email protected] para obtener el acceso o si lo prefieren, pueden ingresar en la aplicación Zoom el siguiente código: 9850672057.