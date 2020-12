Luis Ernesto Franco alaba a la gastronomía lagunera

Cuando piensa en Torreón no se le viene la mente ni el Santos Laguna o el Cristo de las Noas, sino la comida.

Luis Ernesto Franco espera que en 2021 el panorama mejore para que pueda regresar a Torreón y probar unas ricas gorditas.

"En La Laguna se come delicioso, ojalá pueda ir el año que entra. También tengo muchos amigos por allá", comentó.

Franco charló con El Siglo de Torreón vía telefónica para dar los detalles de la obra ¿Todo claro, Clara?, que se presentará hoy a las 21:00 horas por streaming.

"Es como un experimento que me tiene muy contento. Es cine y teatro; cine porque dentro de la historia hay flashbacks que se tienen que contar para entender la historia de lo que pasa en el presente, y teatro porque es un montaje muy bien hecho que escribió Víctor Salinas", dijo.

De acuerdo con Luis Ernesto, se trata de una puesta en escena que muestra una recopilación de diversas relaciones sentimentales, "es como una tesis de lo que es el amor".

"El montaje presenta una pareja conformada por Clara (Samadhi Zendejas) y Mauricio (Franco). Tienen cuatro años de relación, pero lo suyo está estancado.

"¿A quienes no les ha pasado cuando llegan dudas en una relación y después no sabes si seguir o separarse? Ellos juegan una dinámica con una terapeuta y gracias a eso se dan cuenta de que no se conocen en nada".

El artista externó que los laguneros que compren sus boletos a través de www.salaestelar.com se sentirán identificados con la historia y con su personaje o el de Samadhi.

"Cualquier persona arriba de 13 años que ya sintió que le rompieron el corazón, porque a mí me pasó eso a esa edad, y los que ya estamos más vetarros sabemos qué es una crisis de pareja; entonces la mayoría vamos a entender muy bien la obra y tendremos las respuestas a muchas preguntas".

Luis Ernesto abrió su corazón y reveló que tras su divorcio de Marimar Vega necesitaba saber qué fue lo que llevó a que la relación no funcionara y gracias a ¿Todo claro, Clara? lo entendió.

"Yo estaba recién divorciado, tenía muchas preguntas y muchas conclusiones sacadas en ese momento, entonces entendí lo que significa el amor y lo que, para mí, se requiere para mantener una relación. Todo eso ayudó a generar la obra".

Desde su hogar, Luis Ernesto comentó que él también se encarga de dirigir esta puesta en escena.

"La parte del teatro la dirijo yo y la parte de cine la dirige Javier Colinas. Él y yo tenemos una buena conexión".

Por otro lado, Luis Ernesto Franco, manifestó que algo que también lo tiene entusiasmado es el estreno de la cinta El testamento de la abuela.

"Llega el 25 de diciembre a Netflix ¿y qué mejor fecha que esa en la que todas las familias estarán unidas?

"Esta película es muy divertida. Sus personajes son tan reales que la gente se identifica con ellos".