Podría Durango volver a semáforo rojo: Salud

Dada la alta movilidad que se ha registrado en el estado de Durango por la temporada navideña, la entidad está en riesgo de regresar, una vez más, al color rojo en el Semáforo de riesgo Epidemiológico; es decir, en riesgo máximo de contagio del COVID-19.

En su habitual rueda de prensa virtual, el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, dijo que el riesgo de volver a semáforo rojo es latente, por lo que lanza un llamado a la ciudadanía a reducir la movilidad, ya que el incremento en el número de casos positivos a SARS-CoV-2 podría reflejarse proximamente.

"Desafortunadamente es cierto; si seguimos con esta alta movilidad desgraciadamente pondríamos regresar a semáforo rojo. Es importante acudir a ustedes para evitar este retroceso que costará más vidas y que también afectaría notoriamente la económica", comentó.

Pese a la invitación que a diario hace a la población, mencionó que se han visto las calles llenas y el tráfico debido a la gran movilidad en gran parte de la entidad.

"Eso nos va a llevar sin lugar a dudas a un incremento de casos, por eso no queremos llegar otra vez a semáforo rojo y tener más mortalidad… no sabemos qué rumbo vaya a tomar si esto no se controla con la ayuda de ustedes", dijo González.

Fue apenas el pasado sábado 6 de diciembre que Durango avanzó a semáforo naranja, que indica riesgo alto de contagio del virus SARS-CoV-2, tras mantenerse por poco más de un mes en semáforo rojo debido al elevado número de casos positivos. Sin embargo, el mes de noviembre cerró con más de 7,700 contagios.

Actualmente, y de acuerdo con los casos reportados por la Secretaría de Salud Estatal, en lo que va de diciembre se tienen un acumulado de 2,971 contagios y 277 muertes por COVID-19.

Al momento, Durando capital se encuentra a la cabeza en cuanto a casos confirmados; sin embargo, Gómez Palacio está en la primera posición en cuanto a defunciones, al acumular 116 en lo que va del mes.

Si bien el número de contagios bajó en relación a los casos registrados en los dos últimos meses, la letalidad es mayor, pues noviembre cerró con 384 muertes; es decir, cerca de 12.8 muertes por día.

En lo que va de diciembre se han registrado 277 defunciones; es decir, unas 15.3 muertes por día.

Contingencia sanitaria

