'Canelo' Álvarez vuelve a la acción

Una larga espera llegará hoy a su fin, cuando el jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez vuelva a subir a un cuadrilátero para enfrentar al invicto británico Callum Smith, en la pelea estelar de una histórica función de boxeo que se realizará en el Alamodome, de San Antonio, Texas.

Fue más de un año, lo que tuvo que esperar Santos Saúl Álvarez Barragán, para ponerse nuevamente los guantes y disputar el campeonato mundial Súper Medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un año en el que "Canelo" tuvo más pleitos legales, que boxísticos, ya que rescindió el contrato millonario que tenía con Golden Boy Promotions, del exboxeador Oscar de la Hoya. El combate de esta noche está programado para iniciar alrededor de las 22:00 horas, tiempo de la Comarca Lagunera, será transmitido en vivo, por las principales empresas de televisión abierta de México.

"Canelo" Álvarez (53-1-2, 36 KO´s) estará de vuelta en acción, por primera vez desde que noqueó a Sergey Kovalev, en noviembre de 2019, en el MGM Grand Garden de Las Vegas, arrebatándole el título mundial semipesado de la OMB al ruso, para convertirse campeón en cuatro pesos diferentes.

LIBRAN LA BÁSCULA

El tapatío y el nativo de Liverpool superaron sin problemas ayer a la báscula, ambos marcaron 168 libras (76.203 kilogramos), justo el límite de la división de los Súper Medios o Súper Medianos, en una ceremonia de pesaje realizada prácticamente en solitario, atendiendo las directrices de las autoridades texanas para inhibir el riesgo de contagios de COVID-19.

RIVAL PODEROSO

Callum Smith (27-0, 19 KO´s) consiguió la gran pelea que anhelaba, el poderoso británico intentará consolidar su posición como el mejor peleador en las 168 libras, teniendo enfrente a uno de los mejores púgiles del planeta. Apodado "Mundo", Smith consiguió el campeonato mundial de la AMB con una victoria por nocaut en el séptimo round sobre su compatriota George Groves, en la final de la Súper Serie Mundial de Boxeo, en Jeddah, Arabia Saudita, durante septiembre de 2018. El campeón británico, de 30 años de edad, ha defendido su cetro dos veces desde entonces, deteniendo a Hassan N'Dam, en Nueva York, en junio de 2019 y luego superando a John Ryder, en su ciudad natal de Liverpool, cinco meses después. Smith también buscará venganza familiar en el ring, ya que "Canelo" derrotó a su hermano, Liam Smith, en Texas, en septiembre de 2016.

53 VICTORIAS una derrota y dos empates, es el récord de Saúl Álvarez como profesional.

Una de las fortalezas de Smith es su alcance, lo cual salta a la vista previo a su pelea con Álvarez, ya que el europeo mide 1.91 metros de altura, muy superior al 1.73 del mexicano, quien aseguró no tener problema con ello y estar preparado para hacerle frente. "No significa nada la estatura. Si es más alto o más bajo, no significa mucho… Sé las capacidades que tiene y las que yo tengo, mi experiencia puede con eso y más. Sé que será una gran pelea y estoy preparado para este reto, afirmó el "Canelo", quien está como favorito en las casas de apuestas.

"Estoy emocionado de estar de regreso en el Alamodome y muy agradecido de estar peleando frente a mis fanáticos. Tengo muy buenos recuerdos de mis combates anteriores en Texas y espero que esta sea una pelea especial para cerrar el año", complementó el tapatío. "Estamos muy contentos de regresar al ring y cerrar el año con una victoria más para seguir demostrando que "Canelo" es el mejor boxeador del planeta", dijo Eddy Reynoso, mánager y entrenador de Álvarez, quien diseñó un plan de trabajo especial para la preparación de esta pelea, ajustándose a las normativas sanitarias.

NO ESTARÁ LLENO

El legendario Alamodome, donde el lagunero Cristian Mijares vapuleó a Jorge "Travieso" Arce hace 13 años, tiene una capacidad de hasta 70 mil espectadores, pero esta noche, para el duelo de "Canelo" ante Smith, acudirán un máximo de 12 mil fanáticos. Las restricciones marcadas por la pandemia global del COVID-19, obligaron a los promotores a establecer una entrada limitada, lo cual no otorgará un ambiente como el que cuentan tradicionalmente las peleas de Álvarez en los Estados Unidos, pero era "eso o nada", por lo que ante la complicación que ha existido en este año para montar funciones, los promotores cedieron.

Una función de esta envergadura, "normalmente" hubiera sido montada en Las Vegas, pero el estado de Nevada mantiene rigurosas restricciones, por lo que se determinó que la pelea se realizara en Texas, donde las autoridades sí permiten públicos limitados.

Todos los aficionados que acudan hoy a la función, deberán portar su boleto electrónico, cubrebocas, sentarse a 1.80 metros de distancia, utilizar gel antibacterial, entre otros protocolos.