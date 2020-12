Incremento salarial es desproporcional: Canacintra

El incremento del 15 % al salario mínimo es totalmente desproporcional y está fuera de la realidad, lo que incrementará la automatización y la informalidad en la región, advirtió la Canacintra.

"Es totalmente desproporcional, está fuera de la realidad, te habla de un presidente que está lejano de la realidad, lo vemos como una medida populista y electorera porque, definitivamente, no hay elementos para un aumento de esa magnitud", dijo Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Señaló que se debe dividir la gran empresa de las Mipymes y, en este sentido, un 4 % es gran empresa, que no paga el salario mínimo, por lo que no se verán afectados por esta medida, mientras que el resto son Mipymes, que sí tendrán un impacto fuerte, en los micronegocios que se verían obligados a recortar personal para poder pagar más a los que se mantengan ahí.

"En la retórica del Gobierno federal pareciera que todos somos grandes empresas y no es así", indicó, "es un problema que no alcanzamos a ver: ¿de qué te sirve ganar más cuando no vas a perder tu empleo? Vamos a empezar a ver mucho más automatización y la informalidad va a crecer mucho".

Señaló que cuando viene un gasto como es un aumento al salario en esta proporción, las empresas deben evaluar con cuánta gente se van a quedar, y quienes permanezcan, terminan con mayores labores.

Braña dijo que este no es solamente un incremento al salario sino que la carga patronal se verá severamente afectada, de ahí que se hable de un aumento en la informalidad, sin Infonavit, sin IMSS, sin pago del ISN, etc.

"En la informalidad puedes hablar de un aumento neto del 15 % de la nómina pero aquí nosotros tenemos que asumir, aparte, costos que se van a incrementar en ese rubro", comentó.

El dirigente de la Canacintra consideró que este impacto será fuerte para el estado de Coahuila, por lo que, durante el primer trimestre de 2021, se podría mantener el cierre de empresas, pues a esto se le suma el tema de la reforma al outsourcing.