Alianza entre PRI y PAN no es benéfica: alcalde de Lerdo

Una alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) no sería benéfico para Lerdo, dijo el alcalde Homero Martínez Cabrera, quien no descarta del todo participar en la próxima contienda en la que además del Congreso del Estado, se renovará el Congreso de la Unión.

"Yo soy de los que opina que al menos en Lerdo no nos favorece esa alianza; yo en esa particularidad así lo definiría, pero los intereses del partido están sobre mis intereses".

Aseguró que Ciudad Jardín debe estar considerado, "es uno de los principales municipios, somos el tercero en importancia de acuerdo con la población y en ese sentido el partido habrá de hacer sus propias valoraciones".

Sobre su posible participación, mencionó que esperará y valorará las mediciones que hará su partido, el Revolucionario Institucional.

"Ahí se estaban haciendo las valoraciones correspondientes de parte del PRI, yo creo que hay cuadros valiosos que aspiran. En el tercero federal a mi me han mencionado mucho pero habremos de valorar en su momento si las mediciones nos favorecen", comentó.

Dijo que se sometería a dicha valoración si así "lo ocupa el partido", "si me ocupa para poder ocupar (sic) no un puesto en San Lázaro si no que el partido se fortalezca recupere el poder y eso permita que recuperemos el rumbo de México".

Aunque recalcó que tiene un compromiso con el pueblo de Lerdo. "Hoy en día yo tengo un compromiso con la ciudadanía con el municipio, vamos a esperar que valoraciones traiga el propio partido".

En cuanto a los funcionarios y trabajadores del Municipio que deseen participar en la contienda, pidió que esperen los tiempos que marca la Ley Electoral. "Se tienen que separar 90 días antes de la elección, entonces que estén al pendientes".