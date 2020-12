El Santa Claus lagunero

¿Se imagina la Navidad sin Santa Claus?, ¿No, verdad?, entonces… ¡a borrar de inmediato esa idea!

Papá Noel es un personaje basado en la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (en la actual Turquía).

Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás de Bari, Italia.

En algunos países este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua (Father Christmas, Père Noël, Babbo Natale). En España y otros países de habla hispana, se ha castellanizado la palabra francesa Noël como Noel.

La costumbre de entregar regalos a los niños tiene múltiples precedentes y variantes regionales. En la antigüedad, en Roma se celebraban fiestas - a mediados de diciembre- en honor a Saturno (Cronos para los griegos), al final de las cuales los niños recibían obsequios de todos los mayores.

La Comarca Lagunera tiene su propio Santa Claus y ese es Jesús Octavio González Coronado, quien lleva casi 20 años poniéndose el traje rojo, la barba blanca y tupida y le encanta reírse al ritmo de "Ho, ho, ho".

Jesús Octavio platica con Nosotros de su labor como Papá Noel, la cual lo lleva día a día (entre finales de noviembre y diciembre) a recorrer las calles con su trineo y al hacerlo regala bolos u obsequios a los infantes.

Pero, ¿cómo fue que se puso las botas negras y el particular traje?, él mismo lo cuenta.

"La idea nació por darle una sorpresa a mis hijos, pero al pasar por las calles me conmovieron unos niños chiquitos que en medio del frío, estaban pidiendo dinero, fue entonces cuando pensé en tratar de llevar un poco de alegría y espíritu navideño a todos ellos, ese día recuerdo que fui y compré unos bolos y se los llevé".

El lagunero comenta que al ver la carita de alegría y de inocencia que le regalaron, se enterneció y entonces se le ocurrió emprender la aventura de volverse Santa Claus.

"Tal vez yo a través del personaje de Santa Claus les regale un juguete y un bolo, pero ellos me otorgan algo que no se puede comprar... una hermosa sonrisa y un sentimiento que no se pueden explicar", detalló.

Durante la entrevista, González Coronado narró entusiasmado algunas de las satisfacciones que le ha dado ser el Papá Noel de la Comarca.

"Lo que más me emociona es cada que voy con niños con capacidades especiales, cuando ven a Santa se ponen muy contentos y eso es algo que no cambio por nada. También me reconforta llevarles alegría a pequeños de escasos recursos. ".

Por otro lado, Jesús Octavio, quien se localiza en el número 871 574 9138, informó que su película favorita de la época es Santa Claus, la cual dirigió René Cardona y se estrenó en 1959 con un reparto liderado por el actor José Elías Moreno.