Inauguran nueva calzada Salomón Issa en Torreón

Fue inaugurada la nueva calzada Salomón Issa Murra, vialidad que fue entregada personalmente por el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante y por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís; se trata de una rúa que desahogará el tráfico vial a un costado de la Feria de Torreón y en la zona de la Ciudad Industrial.

El acto de entrega oficial de la nueva calzada se realizó la tarde de ayer viernes, esto mediante una ceremonia en la que hubo un corte de listón y la develación de un monumento en memoria de don Salomón Issa Murra; asistieron además familiares del empresario y representantes de ambos ordenes de gobierno, quienes destacaron la importancia de contar con una vialidad "de primer mundo" y con todas las condiciones de infraestructura necesarias para la segura circulación de vehículos y personas.

"No fue fácil convencer a los rotarios, convencer a los que son dueños de estas tierras, no fue sencillo, pero finalmente me parece que llegamos a un acuerdo favorable para todos, porque una vialidad como esta evidentemente le da plusvalía a las tierras que están junto a una avenida, una calzada como esta", señaló el alcalde de Torreón, quien además destacó el aporte del Grupo SIMSA para apoyar el los proyectos de asistencia social, infraestructura, deporte y cultura de la Comarca Lagunera.

También el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que la nueva calzada Salvador Issa Murra no solamente servirá para mejorar la circulación en el sector industrial y cuando se realice la tradicional Feria de Torreón, sino que servirá para dejar constancia del legado del empresario, mismo que desde el viernes ya cuenta con un monumento sobre la misma vialidad.

"Ejemplo de gente seria, gente de negocios y de mucho empuje, con mucho orgullo nunca niegan a la Comarca Lagunera", señaló el mandatario estatal.