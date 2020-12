Señalan de plagio a Tomateros de Culiacán

Los Tomateros de Culiacán decidieron unirse y compartir la celebración con una imagen de un personaje japonés con vestimenta del equipo sinaloense.

"Mientras el enemigo siga en pie, yo seguiré peleando #OtakuDay #FelizMartes", acompañó este texto a la imagen.

El posteo en sus redes sociales generó algunas reacciones, pero salió a la luz que se trató de un dibujo que ya estaba hecho y que originalmente se realizó como homenaje a Ichiro Susuki, de los Seattle Mariners.

Pronto apareció el usuario @na_na_roku, quien reclama ser el autor del dibujo y pidió al equipo mexicano borrar la imagen de las redes sociales, aunque los Tomateros sólo lo hicieron en su Twitter, pues hasta ahora, en Facebook sigue publicado.

I am the creator of this artwork.

This artwork I drew to commemorate Ichiro's retirement.Please delete this tweet.