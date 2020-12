Anuncia Bélgica que no endurece medidas; será más estricto con los viajes

Bélgica anunció este viernes que no endurecerá sus medidas contra el coronavirus de cara a las Navidades, pero las autoridades serán más estrictas en su control y en particular en hacer respetar los siete días de cuarentena obligatoria con test PCR al quinto para quienes entren al país.

"No es el momento para aligerar las reglas (...). No queremos una tercera oleada y hoy todavía podemos evitarla. Lo hemos hecho muy bien estas últimas semanas. Hay que continuar respetando las normas", declaró en una conferencia de prensa el primer ministro, Alexander de Croo, tras reunirse con los responsables regionales.

El jefe del Gobierno belga señaló que hace "ocho semanas" Bélgica era "el peor alumno de Europa", y ahora hay "pocos países que se porten mejor que Bélgica", pero si la ciudadanía "baja la guardia" se retrocederá, porque "el virus no toma vacaciones".

Bélgica, donde ninguna ciudad está a más de 60 kilómetros de una frontera, reabrió los comercios no esenciales el pasado 1 de diciembre, tras un mes cerrados y al calor de los buenos datos, y se esperaba que este viernes se pudieran aligerar algunas restricciones de cara a las fiestas de fin de año.

Pero en los últimos días, los contagios han vuelto a aumentar en Bélgica y las vecinas Alemania y Países Bajos han cerrado tiendas y colegios ante la escalda de contagios, que aumentan también en Francia y Luxemburgo.

"No habrá ninguna flexibilización. Se reforzarán las medidas y el control", agregó De Croo, que detalló cómo se aplicarán y se controlarán las medidas vigentes, pero que descartó cerrar los comercios y auguró que "el 2021 será un año de esperanza y de "perspectiva".

VIAJES

Los viajes están oficialmente desaconsejados. Quienes entren en el país tendrán que respetar una cuarentena de siete días y someterse a una prueba PCR al quinto, y las autoridades controlarán su cumplimiento.

Los mayores de 12 años que no residan en Bélgica tendrán que presentar un test negativo efectuado 48 horas antes y rellenar un formulario de rastreo.

TELETRABAJO

"No es una posibilidad, es una obligación. Y vemos que la gente lo respeta menos (...). Vamos a ser muy estrictos y las empresas que no lo respeten serán multadas", dijo el primer ministro.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Se mantiene la norma de que cada hogar tiene derecho a invitar al hogar a una sola persona, que pueden ser dos en caso de quienes vivan solos y no habrá excepciones en Nochebuena o Nochevieja.

TOQUE DE QUEDA

Tampoco habrá cambios sobre el toque de queda. La región de Bruselas lo mantendrá a las 22:00 hora local todas las Navidades mientras que Valonia (sur) lo ampliará excepcionalmente el 24 de diciembre hasta la medianoche, hora en que arranca normalmente en Flandes (norte).

TIENDAS

Bélgica mantendrá abiertos la mayoría de comercios no esenciales, salvo profesiones de contacto como peluquerías y salones de tatuaje. No obstante, se mantiene la obligación de ir a comprar sin compañía, respetar aforos reducidos en los establecimientos y no pasar dentro más de 30 minutos.

COLEGIOS

Se descarta, por el momento, prolongar las vacaciones de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Los colegios cierran este viernes por vacaciones y retomarán las clases el próximo 4 de enero en "código rojo", es decir, con medidas muy estrictas, y con la perspectiva de analizar diez días después el impacto que hayan podido tener las Navidades.

ESTACIONES DE ESQUÍ

Si bien la infraestructura de esquí es marginal en Bélgica, al ser un país plano, existen media docena de pequeñas estaciones que no podrán abrir y se prohibirá además la práctica del esquí de fondo. Bélgica quiere así ser coherente, pues ha pedido a países montañosos que no abran sus estaciones para evitar desplazamientos.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Tras semanas de descenso constante, los contagios han empezado a crecer en las últimas fechas, especialmente en Flandes, y arrojan un incremento semanal medio del 12 % y 3,146 positivos en las últimas 24 horas.

Las admisiones hospitalarias ya sólo caen un 2 % semanal y los fallecimientos un 6.3 %, mientras que el número de ucis ocupadas se sitúa en 662, lejos del nivel de 2,000 camas que las autoridades consideran crítico. La incidencia acumulada se sitúa en 282 nuevos casos.