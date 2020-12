Iván Marcone recuerda su paso por el Cruz Azul

Dos años después de su abrupta salida, el argentino Iván Marcone todavía recuerda con cariño al Cruz Azul.

En su presentación con el Elche, al que llega tras un par de temporadas con el Boca Juniors, el sudamericano no tuvo más que lindas palabras para el club cementero.

"Es un club inmenso con el cual estoy muy agradecido porque lo disfruté al máximo. Estar ahí, me dio la posibilidad de jugar en Boca Juniors, y sabemos lo que significa a nivel mundial", compartió el mediocampista.

Marcone estuvo apenas seis meses en La Noria, pero dejó una huella muy importante. El albiceleste disputó 24 juegos, perdió la final del Apertura 2018 y se coronó en la Copa MX. A pesar de eso, dejó a los cementeros por los xeneizes y ser considerado para la selección argentina, pero nunca recibió la oportunidad.

"El Cruz Azul fue un salto muy importante porque me hizo crecer en lo personal y en mi maduración. Me dio la oportunidad de jugar fuera de mi país por primera vez. Fue una cultura nueva y que no conocía".

Ahora, Marcone emprende su aventura europea, con el Elche, ubicado en la posición 14 de la Liga de España y que mañana enfrenta al Atlético de Madrid.