Renata Flores aún no ingresa a La Casa del Actor tras vivir en las calles

A una semana de que la actriz Renata Flores dejara las calles y fuera apoyada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), aún no se ha dado su ingreso en La Casa del Actor, donde recibirá la atención que necesita.

"Todavía no se encuentra aquí. Estamos enterados, sólo que no hemos podido tener contacto con ella. Me parece que está en algún lugar que le brindó la ANDA y ahorita acaba de poner en orden sus cosas. En cuanto ella se comunique con nosotros podremos hacer la gestión para que entre en la casa", dijo Elisa Furlong, directora de La Casa del Actor.

La representante de esta institución comentó que, al no haber hablado aún con Renata Flores, no tienen más información de la que ya se dio a conocer en los medios de comunicación.

"Sabemos que está bien, ya no está en un coche y la tiene muy cuidada la gente de la ANDA, sólo estamos esperando que ellos nos avisen para poder ya gestionar lo de su entrada aquí", reiteró.

No se sabe si Renata Flores aún cotizaba en la ANDA o cuál es el status de la actriz porque dicha institución se negó a dar cualquier información al respecto. Elisa Furlong señala que este lugar de reposo recibe a cualquier persona que, a través de la ANDA, solicite su estancia, requisito que ya cumplió la intérprete de Leopoldina, en la telenovela Rosa Salvaje.

"En cuanto logremos hablar con ella será cosa de un día o dos su entrada, a menos de que ella dispusiera otra fecha. En el caso de la señora Renata, que nos comentaron su salud estaba un poco precaria, no haremos toda la investigación médica previa sino que entrará y ya aquí poco a poco iremos averiguando", indicó.

Hace una semana, el youtuber Alejandro Zúñiga dio a conocer que la actriz Renata Flores vivía en su auto con sus dos mascotas en la colonia Narvarte, así que solicitó ayuda para ella, debido a que su situación era precaria y recibió respuesta de la ANDA, que hasta el momento la ha tomado bajo su resguardo y anunció por medio de sus redes sociales que estaban gestionando su estancia en La Casa del Actor.

La actriz Renata Flores inició su carrera en 1964 como cantante de rock and roll, uno de sus éxitos fue Mi novio Juan, versión al español de la canción de The Angels llamada My boyfriend back. Posteriormente se inclinó por la actuación, sus primeros trabajos fueron las telenovelas Gente sin historia (1967) y Juventud divino tesoro (1968), a estos le siguieron 25 producciones como Rosa salvaje (1987-1988), ¡Vivan los niños! (2002-2003) y Amores verdaderos (2012-2013), donde realizó su última actuación.