El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo: 'Checo' Pérez

"El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo y sé que estoy aquí para rendir y ayudar al equipo a luchar por otro título", manifestó Pérez, quien se sumará al holandés Max Verstappen.

Pérez, nacido en Guadalajara hace 30 años, ganó con Racing Point el Gran Premio de Sakhir, acabó segundo en Turquía y cerró la temporada en el cuarto lugar.

"La oportunidad de correr para un equipo que lucha por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula Uno y será un momento de orgullo entrar en la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max", declaró a la prensa mexicana.

El piloto escribió en sus redes sociales que era un honor compartir la primicia de su fichaje y poco después lanzó la pregunta ¿Qué les pareció la noticia?, que 20 minutos después había tenido más de 100 respuestas.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C