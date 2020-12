'Checo' Pérez correrá la F1 en 2021 con Red Bull

'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y piloto de F1 desde 2011, logró este año, al anotarse la segunda de las dos carreras disputadas en Sakhir (Baréin), su primera victoria en la categoría reina, en la que cuenta diez podios.

El bravo piloto tapatío acabó cuarto, con 125 puntos y a bordo del Racing Point -anterior Force India, escudería con la que completó su séptima temporada; y que el año que viene se denominará Aston Martin- el pasado Mundial sin saber aún si se tendría que tomar un año sabático, pero este viernes ya es oficial que seguirá, como mínimo un año más en la división de honor del automovilismo.

Pérez será pareja de Verstappen, tercero en el pasado certamen, que ganó -por séptima vez- el inglés Lewis Hamilton (Mercedes). El tailandés Alexander Albon, compañero del neerlandés en el Mundial recién terminado, que acabó séptimo -con veinte puntos menos que 'Checo' será probador y piloto reserva en Red Bull, según informó la escudería austriaca este viernes en un comunicado.

