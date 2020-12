Organizan posada virtual para niños del CAM

Para que la temporada navideña no pase desapercibida para los niños del Centro de Atención Múltiple (CAM) se llevará una posada virtual, donde los pequeños con algún tipo de discapacidad física y motriz recibirán un regalo por parte de sus padrinos, quienes se unieron a esta iniciativa.

María Idalia del Socorro Espinoza, maestra del CAM "Margarita Maza, explicó que debido a la pandemia del COVID-19 todas las actividades que se han realizado han sido de manera virtual. Ante tal situación, decidió organizar una posada bajo la misma dinámica virtual pero debido a que año con año en esta temporada los pequeños recibían regalos que se enviaban a la institución, este año no sería así, "se me ocurrió buscar a mis amigos y a mi familia, realmente son con los que me apoyé para que apadrinaran a mis niños con un regalo para su posada". Al dar a conocer su idea, dijo que podría replicarse en otras instituciones.

Para este cierre de año se preparó una reunión virtual, en la que los niños, con ayuda de sus papás, montaron una coreografía.

De forma previa, según explicó Espinoza, los padrinos de los niños llevaron los regalos a su casa y después ella los entregó de forma personal a cada uno, para que al final de la reunión virtual, sus papás hicieran entrega de su sorpresa. "Lo hice porque quería darles a los niños de mi grupo un momento de felicidad en medio de tanta situación", pues mencionó que muchos de ellos debido a la pandemia atravesaron por momentos difíciles.