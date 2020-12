Carlos González jugará en Tigres

- Después de vivir un cuento de hadas en el Guardianes 2020 y quedarse cerca de título, los Pumas comienzan una nueva realidad de cara al próximo certamen en 2021.

El Club Universidad oficializó la baja de Carlos González, quien jugará con los Tigres en el Guardianes 2021. El atacante paraguayo deja a la institución felina, tras dos años y medio.

El equipo de la Sultana del Norte será su tercero en México, luego de llegar en 2017 a los Rayos del Necaxa.

Con los universitarios, entre fase regular y liguillas, el guaraní convirtió 34 anotaciones. Con el equipo de Aguascalientes hizo 13 goles y ganó una Copa MX.

SIN MIEDO

"He trabajado mucho para esto, no me da miedo dejar un equipo como Pumas y tomar este nuevo rumbo, porque sé lo que implica un equipo como Tigres", reconoció el artillero.

En su presentación con los Tigres presumió su playera con el número 32, el mismo que portó en su etapa con los Pumas.

El paraguayo subrayó lo trascendente de llegar a los Tigres, un equipo que ha sido campeón cinco veces en la década.

"Estoy muy contento porque doy un paso muy importante en mi carrera. Llegó a un equipo de gran exigencia y eso es parte de lo que a mí me gusta y me define. Lo que puedo decir es que vengo a este equipo a entregarlo todo", presumió.

González señaló que su estatura como futbolista está a la par del club al que llega.

"Estamos a la misma altura, Tigres ha hecho muy bien las cosas en los últimos años. Es un equipo grande, fuerte, que ha ganado títulos, y estoy muy motivado".