Estudiante de FCA es ganador de concurso de video de UAdeC

El joven José Miguel de Lara McGrath, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón, resultó ganador del concurso "Mi experiencia de vivir la pandemia como estudiante", organizado por esta casa de estudios.

El certamen fue organizado por el Departamento de Difusión Cultural (DDC) de la Coordinación Unidad Torreón, a cargo de Juan Noé Fernández, y constaba en realizar un vídeo de máximo cuatro minutos donde se mostraran las vivencias del día a día de los jóvenes en este periodo que vivimos como sociedad con la pandemia del COVID-19.

En su mensaje, el estudiante de la carrera de Administración declaró: "muchas fotos son en amaneceres, cuando venía en el camión y veía yo el entorno; otras son tomadas desde un vehículo y la verdad me gusta capturar esos momentos. No fueron captadas para este concurso pero la idea fue pensarlas como edición para hacer el video y este fue el resultado que pude conseguir, me siento muy privilegiado".

La convocatoria a la competencia contó en total con 18 participantes. Miguel de Lara McGrath obtuvo la victoria logrando el premio de tres mil pesos en efectivo que otorgó Difusión Cultural, así como un diploma y un paquete de libros editados por la máxima Casa de Estudios de Coahuila. Alan Ricardo Reyes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS); y Abraham Ávalos Agüero, de la Facultad de Derecho; fueron distinguidos con una mención honorífica por sus trabajos producidos.

Sus videos, de una narrativa convincente y realista respecto a la vivencia de transcurrir la pandemia como estudiantes universitarios, se proyectarán en las redes sociales de la UAdeC. En representación de la coordinadora Sandra López Chavarría, el premio fue entregado por la nueva secretaria general de la Coordinación, Brenda Álvarez Tostado. Estuvo acompañada de la encargada de Cultura en la FCA, Claudia Alcántar Romero; y Arturo Hinojosa, por Difusión Cultural.