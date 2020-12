No habrá servicio de recolección de basura en Torreón el viernes 1 de enero

Será el próximo viernes 1 de enero cuando deje de operar el servicio de recolección de basura en Torreón, así lo reveló el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de la ciudad, Eduardo Sáenz.

El funcionario del Ayuntamiento indicó que se trata del único día en el que los camiones recolectores no hagan sus tradicionales recorridos, lo que podría suponer una acumulación de desechos en la vía pública en las colonias de la zona norte al hilarse varios días sin el servicio y de cara a la semana siguiente.

"El único día que Promotora Ambiental no trabaja es el día primero de enero de cada año. A la ciudadanía hay que decirles que el viernes primero no va a pasar la recolección, entonces imagínate, en las colonias del norte, a partir del bulevar Revolución hacia el norte, son en donde no va a haber recolección ese día primero, o sea que se va a generar el miércoles que es el día anterior que sí hay recolección, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son cinco días de que en el norte se va a generar basura".

Sáenz llamó a la población de ese sector que eviten sacar sus bolsas a la vía pública de forma anticipada para evitar que los animales callejeros o el mismo viento generen suciedad en las calles.

Quienes requieran desechar sus bolsas y cajas con urgencia lo podrán hacer mediante cinco vehículos de carga que serán estacionados en diversos puntos de la ciudad, en los próximos días se informarán mayores detalles de esa iniciativa.

"Vamos a poner en cinco puntos del norte de la ciudad, ya próximamente les vamos a decir, ayer (miércoles) estábamos estudiando ese caso, en lugares vamos a decir estratégicos… De 10 toneladas cada uno (camión)", adelantó el jefe de Servicios Públicos en el municipio de Torreón.