Santos ante Cancún, en primer amistoso

l plantel de los Guerreros del Santos Laguna sostuvo ayer una nueva jornada extenuante de tres entrenamientos en Cancún, Quintana Roo, donde llevan a cabo la segunda etapa de su pretemporada rumbo al torneo Guardianes 2021.

A JUGAR

La carga intensa de trabajo continúa para los futbolistas Albiverdes, no obstante, la ilusión de llegar a punto al arranque del campeonato es evidente en cada uno de los jugadores, que siguen las indicaciones de Guillermo Almada y de todo el cuerpo técnico al pie de la letra en las diferentes sesiones del día. Ayer, la carga de trabajos se dividió en dos entrenamientos en cancha y una más en el gimnasio, comenzando a poner mayor atención en los aspectos futbolísticos, ya que hoy disputarán su primer partido amistoso de preparación, en el que tendrán como rival al Cancún FC, equipo que milita en la Liga de Expansión MX, y que es dirigido por Christian "Chaco" Giménez.

De cara a este compromiso, el defensor colimense, David Andrade, charló ayer con los representantes de los medios de comunicación en plena pretemporada santista y compartió sus expectativas de este primer duelo amistoso: "es un equipo importante en la Liga de Expansión, tiene buenos jugadores y pienso que nos va a complicar bastante el día de mañana, pero eso nos va a servir para irnos soltando poco a poco del trabajo intenso que tenemos", afirmó en relación al equipo que terminó en el quinto lugar de la tabla general de la Liga de Expansión.

El trabajo durante la pretemporada ha requerido de un esfuerzo constante de todos los futbolistas, pero "El Manza" está convencido de que durante esta etapa se colocan los cimientos para tener un Guardianes 2021 exitoso: "es complicado al principio porque venimos de un periodo de vacaciones, pero ahora nos estamos adaptando a lo que quiere el cuerpo técnico, son trabajos muy intensos, de mucho cansancio, pero que al final de cuentas todo el grupo los están soportando, algo importante porque será la base para el torneo".

PELEAR POR UN LUGAR

El defensa lateral Albiverde, quien disputó un total de mil 141 minutos durante el anterior torneo, la mayor cantidad de tiempo de juego en su carrera, destacó la competencia interna que se vive al interior del plantel santista, particularmente en la banda izquierda: "me siento contento por la competencia, no solamente por Betsiel Hernández, sino también hay más compañeros que pueden jugar en esa posición. Hay buena competencia en el club y realmente cualquiera puede estar jugando ahí, por eso todos tenemos que seguir trabajando, el que esté mejor es el que va a jugar", adelantó.

Tras ganarse la confianza de su entrenador durante la anterior campaña, el compromiso de Andrade es mantenerse firme en la titularidad y sabe que ello requiere el esfuerzo constante en cada entrenamiento: "es importante seguir trabajando, porque todavía no ganamos nada. A final de cuentas me dieron la oportunidad, pienso que la aproveché, pero necesito seguir trabajando, esforzándome día con día para seguir con esa continuidad de minutos que Guillermo Almada me está dando", sentenció.

23 DÍAS faltan para que Santos Laguna debute en el Guardianes 2021 frente al Cruz Azul.