Considera alcalde de Torreón nueva reelección

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que podría considerar la posibilidad de aspirar a una reelección más en 2021 y así contar con un tercer periodo de gobierno consecutivo, luego de que el Tribunal Electoral del Coahuila aprobó dicha determinación para las presidencias municipales en la entidad.

Zermeño dijo que dicha determinación deberá ser estudiada primero en el Partido Acción Nacional (PAN), al que representa, pero que si desde su dirigencia lo llegaran a pedir, no descartaría la posibilidad a pesar de que ya cuenta con una intención expresa de buscar una diputación federal el próximo año.

"Por supuesto que lo consideraría, son decisiones que debemos tomar al interior (PAN) y viendo qué es lo que más le conviene y qué es lo que piensa la gente, porque yo lo he dicho siempre, no basta con decir 'yo quiero'. La reelección, por ejemplo, no es un asunto automático, la reelección está en la Constitución como una posibilidad para que aquellos legisladores, alcaldes, que aspiren a un segundo o tercer periodo puedan someterse a la voluntad ciudadana, pero vuelvo a decirles: los partidos tienen que analizar qué es lo que más les conviene", declaró.

El alcalde reflexionó lo que implicaría una tercera etapa de gobierno consecutiva al frente de Torreón y señaló que significaría "consolidar" lo que se realiza en temas de política pública y obras para la ciudad, desde una perspectiva de mayor conocimiento de los problemas sociales y de las necesidades de cada sector.

"Si gobiernas bien, por supuesto que es sano consolidar lo que estás haciendo, ese es el espíritu de la reelección, en México no había esta posibilidad. A partir de la Reforma Constitucional en México pasa a ser un país más, éramos de los pocos donde no existía la reelección, hay en muchos lugares del mundo alcaldes que llevan muchos años gobernando porque lo han hecho bien, porque la gente los apoya, esto permite consolidar proyectos", indicó.

Al margen de si el asunto será dialogado en forma dentro de su partido, Zermeño alabó la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila para permitir la reelección nuevamente debido a que el primer periodo habría sido únicamente para empatar con los comicios federales, mientras que el segundo se trató del primer periodo de gobierno como tal, "el espíritu de la reelección es poder gobernar dos periodos ordinarios", afirmó.

RESPONDE A LUIS FERNANDO SALAZAR

Jorge Zermeño también respondió a las declaraciones del diputado federal por Morena y aspirante a la alcaldía de Torreón, Luis Fernando Salazar, quien ha señalado recientemente que Torreón se encuentra "mal gobernado" y con diversas problemáticas que afectan a la ciudadanía.

Salazar ha realizado dichas críticas al trabajo de la presente Administración, dentro de un contexto en el que ha ventilado su aspiración para convertirse en el próximo alcalde de Torreón, para ello incluso ha solicitado licencia de su puesto como legislador.

No obstante, para Jorge Zermeño, se trata de un tema en el que no se amerita mayor polémica, aunque sí cuestionó lo realizado por Salazar desde la Cámara de Diputados y en beneficio de la sociedad, especialmente de quienes habitan en la Comarca Lagunera.

"Digo, primero que nos explique lo que ha hecho como diputado y ya después pregúntenle a la gente qué opina… Cada quien que opine como quiera, ustedes (medios de comunicación) son testigos de todo esto, ustedes son testigos de cómo Torreón viene trabajando y viene avanzando, la gente lo sabe", sentenció.

El pasado 27 de noviembre Luis Fernando Salazar declaró para El Siglo de Torreón que el municipio "no está bien gobernado, Torreón es una ciudad que se ha quedado en el pasado, es una ciudad que tiene oportunidades perdidas, es una Administración que administra problemas", dijo en aquel entonces.