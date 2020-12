Todo es mejor en familia, eso lo saben muy bien Erik Rubín y su hija Mía, quienes ofrecerán un espectáculo musical llamado Raíces, proyecto en el que se conjugarán la experiencia de él y la frescura de su heredera.

Erik y Mía platicaron con El Siglo de Torreón por Zoom de este show virtual, que pasará el día de mañana a partir de las 20:00 horas. Contaron cómo pasarán la Navidad y además agradecieron a los laguneros su apoyo.

¿Cómo están?

Mía: Muy bien, contenta de saludarlos.

Erik: Es un gusto platicarles lo que estamos tramando.

Torreón es una tierra que los aprecia.

Mía: Muchas gracias, les agradezco su cariño.

Erik: Sí, y nosotros los queremos mucho a ustedes.

¿Erik, qué hay con este show llamado Raíces?

Es un proyecto que surge de una invitación de Mariana Ochoa por hacer algo juntos. Ya nos habían pedido que hiciéramos algo Mía y yo, pero yo quería hacer algo en lo que compenetraran bien estos dos mundos. Surge esta idea y pienso cómo hacerla. Todo empezó por un repertorio de canciones que me han marcado como solista, en los grupos (Timbiriche, SBE), y a esto le sumamos temas inéditos míos y de Mía, así como temas emblemáticos de otros artistas, todo esto con un sonido latino.

Mía, de estas melodías, ¿hay algunas o varias que sean especiales para ti?

Estas rolas han sido parte de toda mi vida y han estado ahí presentes y ahora es una experiencia muy bonita cantarlas con mi papá, en vez de la regadera. Muchas tienen valor especial para mí porque yo las cantaba en los conciertos de mi padre.

Erik, ¿la gente de La Laguna cómo puede comprar los boletos?

Se meten a la página de Cinépolis, ahí buscan el evento y nos encontrarán. El show está muy cuidado para que ustedes vean y escuchen algo de calidad.

Erik, ¿qué sientes al saber que el debut de Mía será a tu lado?

No puede haber mejor satisfacción que esa. Además, la vida nos puso este concierto, no fue algo que de nosotros haya salido. Para mí estas canciones que hice o he cantado en tanto años, ahora, interpretarlas con mi hija será sumamente especial.

Mía, ¿qué género te gusta?, y dinos si también compones.

Estoy en el proceso de aprender a componer. Estoy estudiando canto y piano. Estoy en esa búsqueda para encontrar mi sonido; quiero que sea algo que suene como yo y que sea genuino. Me gusta todo tipo de música, yo creo que no me voy a encasillar en algún género.

Erik, ¿se hará un disco inspirado en Raíces?

Sí, queremos sacar un EP. En verdad que las versiones que hemos hecho están increíbles y es por eso que queremos compartirlas con las personas. Ahora, les cuento que un empresario nos buscó para comprarnos la gira y eso nos tiene emocionados.

Mía, entonces, si habrá tour y el panorama mejora en 2021, tienen que venir a Torreón.

Pero claro, nosotros felices, seguramente así sucederá.

Erik, ¿de qué manera te ha afectado este año anímica y profesionalmente?

Ha sido un 2020 difícil, sin embargo, creo que siempre hay oportunidad de crecimiento y siempre hay un lado positivo, entonces creo que hay que enfocarse en eso. Hay que ayudarnos entre nosotros mismos. Esto también nos sirvió para reinventarnos. Ha sido un año de aprendizaje y de valorar muchas cosas que dábamos por hecho o que ahí iban a estar siempre. Doy gracias por este año porque me topé con cosas muy positivas, espero que evolucionemos para bien, como seres humanos. Mía, en tu caso, al estar encerrada, ¿descubriste otros talentos, además de la música? Ha sido un año en el que me ha pasado de todo. Aprendí a conectar más con mi familia, creamos un vínculo más fuerte del que ya teníamos. Al inicio todo fue difícil, pero este año también me ha dado cosas buenas, sin COVID-19 no habría pasado este concierto. Compartir proyectos en familia es lo mejor que me pudo haber pasado.

¿Qué admiran uno del otro?

Erik: Mía es un ser de luz, auténtico, transparente, noble. Le pone mucho corazón a todo lo que hace. Mi hija es una guerrera, Dios le puso una voz de ángel y a mí se me cae la baba a la hora de escucharla.

Mía: Admiro su persistencia, su dedicación, el amor que tiene por lo que hace, esa luz que tiene en los ojos cuando está cantando es preciosa. Admiro a mi papa porque siempre está aprendiendo, él no para de laborar.

Erik, ¿de qué manera celebrarán la Navidad?

La vamos a pasar con nuestros padres, les vamos a entregar toda nuestra energía y tiempo. Vamos a valorar que no podremos estar juntos toda la familia este año para el que viene ahora sí pasarla como se debe.

Mía, ¿qué pasa por tu mente al pensar en Navidad?

Es una época muy familiar. Cada 24 de diciembre nos uníamos la familia Rubín y Legarreta, era muy divertido. Hay muchos familiares que venían de otros sitios, dolerá que no estemos todos juntos, pero ahora voy a disfrutar a mis abuelos 100 por ciento. La pandemia no cambiará que haya amor y felicidad en estos días.