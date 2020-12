Arranca periodo de poda libre en Lerdo

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Lerdo inició el periodo de poda libre para la ciudadanía, a quien se le pide que atienda las recomendaciones para llevarla a cabo.

El titular de la dirección, Abel Ramos Martínez, informó que desde el 15 de diciembre inició la poda libre, en la que los ciudadanos no deberán de tramitar un permiso sino únicamente atender las recomendaciones. "El martes, según lo establecido en el reglamento de Protección al Medio Ambiente en la ciudad, iniciamos con la poda libre".

Indicó que es importante respetar y atender las restricciones que se han señalado pues podrían caer en un delito en materia ambiental.

Una de las recomendaciones que emite la Dirección de Medio Ambiente para llevar a cabo la poda es primero evaluar la categoría a realizar, "la poda que nosotros recomendamos es la de formación, darle forma al árbol, no lastimarlo y no hacer una poda severa". Asimismo, se detalló que las herramientas permitidas son: tijerón aéreo, serrucho, tijeras para poda y la motosierra, instrumentos que realizan un corte que daña menos al árbol.

Por otro lado, el funcionario municipal comentó que los instrumentos que no serán permitidos y los cuales podrían ocasionar una multa son el machete y el hacha, los cuales provocan una deformación al árbol.

Ramos Martínez también mencionó que dentro de esta campaña y a fin de evitar accidentes se pondrán a disposición las unidades recolectoras de la dirección para el traslado del material vegetativo hacia el relleno sanitario, para lo cual se pidió realizar la petición de traslado en la página de Facebook: Medio Ambiente Lerdo o al teléfono 871-177-3063.

