Sabo Romo y Alter Tewel presentan su nuevo proyecto AUA

Los músicos Sabo Romo y Alter Tewel quieren compartir con su público, a la distancia, un concierto que les emociona y que aseguran puede llegar a los oídos de cualquiera de sus oyentes sea cual sea su género musical preferido.

Con su proyecto musical AUA que se está transmitiendo por su canal de YouTube la producción audiovisual que resultó del show que dieron el 19 de septiembre de 2019 coincidiendo con una fecha que en México es simbólica por los sismos de 2017 y 1985.

"No importa si su hit es el urbano, regional mexicano, o la polca, da exactamente lo mismo, creo que AUA es música para quien quiere abrir las orejas y escuchar lo que nosotros consideramos un oasis dentro de toda esta convulsión musical que hay", comenta Sabo en entrevista.

Los músicos resaltan que esta es una oportunidad de regalarle este concierto a sus seguidores en un año en el que a causa de la pandemia del COVID-19 no ha habido shows en vivo.

"Si no fuera por la música, por la literatura, tener la posibilidad de hacer música a la distancia con cualquiera de los proyectos que hago que son igual de valiosos e importantes y me llenan de emoción, si no hubiera tenido esa oportunidad seguramente hubiera estrellado mi cabeza en la pared no una sino varias veces", confiesa Romo.

La presentación que se verá esta noche fue realizada en el Lunario del Auditorio Nacional y fue la primera vez que estuvo toda la banda en vivo.

"Fue una noche muy emotiva y que afortunadamente tuvimos a bien documentar en video y audio", comenta Tewel.

"Es un show que una vez que lo vea el espectador se va a encontrar con que hay un nivel de emoción por distintas causas: la lírica de la que trata la obra, era la primera vez y única por el COVID-19, que coincidimos los siete músicos en el escenario, la fecha era especial y es una sola toma", explica.