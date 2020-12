Mujer denuncia omisiones en Saltillo, tras denuncia por violencia familiar

Una mujer acudió a la delegación de la región sur de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), a denunciar por tercera ocasión a su ex pareja por violencia familiar, no obstante, pese a que aseguró que ha puesto en riesgo su vida, hasta el momento la autoridad no ha emitido ninguna orden de restricción en su contra.

Se trata Claudia Yesenia Flores de 35 años de edad, quien denunció omisiones por parte de la delegación y del Centro de Empoderamiento de la Mujer.

Fue durante la mañana que acudió a la delegación para interponer por tercera vez una denuncia contra su ex pareja, con quien tuvo una relación de cerca de 13 años y a quien acusó de violencia familiar de alto riesgo.

La mujer se presentó ante el Ministerio Público con un machete, como una prueba de la última discusión que tuvo con su ex pareja y con el que aseguró fue amenazada.

No obstante, aseguró que lo anterior fue denunciado la autoridad no ha realizado ningún tipo de intervención y solo se ha limitado a emitir recomendaciones de resguardo.

“Me dicen que la policía no puede estar cuidando mi casa, me han dicho que me resguarde, pero yo tengo cosas que hacer. Tampoco me han dicho nada sobre si le van a emitir a él una orden. No sé nada”, indicó.

Explicó que desde hace un año es víctima de violencia por parte de su ex pareja de nombre José, quien se desempeña como taxista, mismo que también ha denunciado ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

“La vez pasada vine toda morada porque me agarró en la calle y nada más me tomaron fotos, pero pues hasta ahí. Tengo dos niñas, tengo que trabajar y no puedo estar escondida”, destacó.