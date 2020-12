Ayuntamiento de Gómez Palacio clausura empresa por incumplimientos e irregularidades

El Ayuntamiento de Gómez Palacio clausuró la empresa fundidora "Fabricaciones Especializadas S.A. de C.V.", ubicada en el ejido San Sebastián, tras operar sin licencia vigente desde 2018 y por incumplir con lineamientos en materia de seguridad y ecología.

Las autoridades municipales confirmaron que la empresa no cuenta con un dictamen ni programa interno de Protección Civil, lo cual es un requisito indispensable para que cuenten con su licencia de funcionamiento; mientras que el Departamento de Mercados y Plazas confirmó que tampoco cuentan con licencia vigente, ya que se encuentra vencida desde el año 2018.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente dio a conocer que tampoco se tiene un dictamen ecológico y tras la verificación del personal de dicha dependencia, se determinó que no realizan un manejo adecuado de los residuos peligrosos dentro de la misma.

Lo anterior debido a que horas antes ocurrió un accidente en esta empresa, en donde falleció un trabajador por quemaduras de gravedad y otros más resultaron con lesiones, lo cual llamó la atención de las autoridades municipales.

Tras el accidente ocurrido, acudió personal de las tres dependencias del municipio, a fin de que cada una de ellas realizara los procedimientos de inspección correspondientes a su área, que arrojó los resultados antes detallados.

Por tal motivo, quedaron clausuradas todas las actividades de la empresa hasta que reinicien los protocolos y procedimientos necesarios, para poder otorgarle la licencia vigente.

Ésta ha sido una de las más grandes clausuras que ha realizado la autoridad municipal de Gómez Palacio, ya que fue evacuado todo el personal de la empresa, que son alrededor de 900 trabajadores.

Algunos de ellos contactaron a El Siglo de Torreón para exponer en persona pero de forma anónima su preocupación por las múltiples irregularidades que hay en esta empresa.

"Queremos que la empresa nos de apoyo en cuanto al equipo de protección y todo lo que necesitamos para trabajar en la planta pues no hay extintores, si se prende uno con qué se apaga? En este caso lo que le pasó al compañero fue por un descuido de los que dejaron el horno y así fue la explosión y el poco equipo que traía no lo protegió", dijo uno de los empleados.

Otro empleado pidió a las autoridades, en este caso, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como a la Secretaría de Hacienda que hagan una revisión a fondo en la empresa y podrán detectar otras irregularidades.

"Por ejemplo, no nos pagan los incentivos como debe ser, siempre nos descuentan y a dónde se va ese dinero? y además les cobran intereses por su fondo de ahorro y si alguien se queja pues nos avisan que pasemos a recursos por eso uno tiene miedo hablar y quiero que sepan que ya antes ha habido quemados y los llevan en carros particulares a clínicas para que nadie se entere y para no tener problemas pero ya no queremos que vuelva a pasar una muerte así, nosotros tenemos familia, hijos, aquí nos ven como algo que se reemplaza pero en la casa hacemos falta. De verdad deben venir a revisar las condiciones en las que estamos, en el comedor está lleno de ratas", dijo otro trabajador.

La clausura estará vigente hasta que el responsable de la empresa, Jorge López Willy, realice todos los trámites y protocolos necesarios para trabajar bajo los lineamientos del municipio.

Debido a estas faltas, la empresa se hará acreedora a sanciones administrativas y multas económicas próximas a definirse por las autoridades ante el incumplimiento de las diferentes normas.