Aseguran que Eleazar Gómez aún amenaza a Tefi Valenzuela desde prisión

El hermano de Stephanie Valenzuela, Frank, compartió para la revista TV Notas que Eleazar Gómez la continúa amenazando desde prisión.

"Él cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate! ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave un error…Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, señaló.

Tefi lanzó una denuncia en contra del actor por violencia doméstica tras ser detenido en su departamento supuestamente agrediéndola físicamente.

La familia de la afectada ha expresado su preocupación por la manera en la que el actor consiguió un teléfono celular dentro de prisión para continuar acosando a su exnovia para exigirle la firma del perdón.

Actualmente Gómez se encuentra en el Reclusorio Norte esperando su juicio, luego de que hace unas semanas se le negara la libertad condicional para llevar el proceso legal fuera.