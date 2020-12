Ian McKellen recibe vacuna contra COVID-19

El histrión de 81 años que encarnó a “Gandalf” en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit ha dado así el ejemplo y anima al resto de la población a vacunarse contra el coronavirus.

“Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudo en recomendárselo a todo el mundo”, expresó en una publicación que en pocas horas se hizo viral en redes.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg