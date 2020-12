Marvel confirma que 'Star Lord' de Guardianes de la Galaxia es bisexual

El actor de 41 años dio vida al personaje en dos películas basadas en los cómics, así como en dos entregas de la franquicia de Avengers.

El futuro del personaje era incierto luego de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, pero fue revivido en un nuevo cómic del escritor Al Ewing. En el último número de “Guardians Of The Galaxy: I Shall Make You A Star-Lord #9”, el autor profundiza en la sexualidad del vaquero espacial, quien se embarca en una relación bisexual y poliamorosa con una pareja formada por los personajes “Aradia” y “Mors”.

El cómic muestra la devoción de “Star Lord” por la pareja mientras comparten un baño.

Él les dice: “ustedes son mi hogar”, antes de acurrucarse con los dos en el agua. Según ScreenRant, la relación dura 100 años.

I wonder what was #ChrisPratt ´s reaction when he found out that #Marvel has confirmed that StarLord Peter Quill is bisexual!

He belongs to an anti-LGBTQ church, in case you don´t know. pic.twitter.com/4aF7PpKavH