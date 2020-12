Salida de Trump no elimina hostilidad contra Irán

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, dijo este miércoles que la hostilidad estadounidense hacia Irán no acabará con el fin del mandato como presidente de Donald Trump y aconsejó al gobierno de su país no confiar en EUA y Europa.

"Vieron lo que hizo con ustedes el EUA de Trump y (Joe) Biden, las hostilidades no son solo de EUA de Trump para que terminen con su partida, el EUA de (Barack) Obama también cometió maldades contra ustedes y la nación de Irán", dijo Jameneí en un discurso publicado en su página web.

"Para resolver los problemas de la gente y el futuro del país, no se fíen en las promesas de los demás porque estas no son de los buenos sino de los malvados, además no hay que olvidarse de las hostilidades", indicó Jameneí.

Jameneí, quien tiene la última palabra en Irán, expresó asimismo su postura negativa hacia los países europeos firmantes del acuerdo nuclear (Alemania, Francia y el Reino Unido) que no lograron cumplir con sus compromisos debido a las presiones de EUA y subrayó que "los tres países europeos también mostraron extrema malicia, codicia e hipocresía".

Enfatizó la necesidad de "preservar la unidad nacional" y el fortalecimiento en todas las áreas, incluida la economía, la ciencia, la tecnología y la defensiva y apostilló que "hasta que no seamos fuertes, los enemigos no abandonarán la codicia, la agresión y la violación".

Jameneí asimismo reiteró que EUA debe abandonar la región y que este objetivo se logra con el esfuerzo de las naciones y las políticas de la resistencia, y apostilló que Soleimaní fue quien extendió entre las naciones islámicas la visión de resistencia y el patrón de la lucha.