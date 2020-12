Tercera jornada en la pretemporada Albiverde

- A dos días de su primer partido de preparación rumbo al torneo Guard1anes 2021, los Guerreros del Santos Laguna tuvieron ayer intensas sesiones matutinas en el campo de golf y en la cancha de su hotel sede, para cerrar con actividades de gimnasio, cerrando la jornada de triple turno con labores en el terreno de juego, exigiendo Guillermo Almada al máximo a sus jugadores, en Cancún, Quintana Roo.

COLOCAN LAS BASES

Luego de las extenuantes actividades matutinas en el tercer día en territorio quintanarroense, tocó el turno del mediocampista Fernando Gorriarán de la atención a medios correspondiente, en la que platicó cómo han sido las jornadas que están realizando en esta etapa de pretemporada: "la verdad que venimos trabajando muy bien, un poco intenso. Ya conocemos la manera de trabajar del cuerpo técnico, sabíamos que iba a ser dura, pero es lo que nos va a dar la base para el próximo torneo", afirmó.

"Nando", quien disputó cerca de mil 500 minutos en el recién concluido Guard1anes 2020, aseguró que este esfuerzo será clave para el rendimiento del equipo el próximo torneo: "es la base que nos va a mantener para todo el torneo, para mí como para todo el equipo. La verdad es que lo necesitamos, es una parte muy necesaria en la que se sufre un poco, pero después tiene sus frutos".

Sobre el hecho de tomar el rol como uno de los líderes del plantel santista, el volante uruguayo comentó: "la verdad que no tengo problema. El instinto de uno es hablarle a los más jóvenes, a los que recién están haciendo sus armas en primera. Pasé por eso y los más jugadores más grandes que me tocaron a mí me hablaron mucho, algo que me ayudó, entonces ahora me toca ayudar a otros", comentó.

FELIZ POR LOZANO

Al igual que Matheus Dória brindó su opinión sobre la recuperación de Ayrton Preciado, Gorriarán habló a fondo sobre el proceso que ha llevado su compatriota Brian Lozano: "cada vez está mejor. Obviamente tiene algunas molestias que son normales por su lesión, porque estuvo nueve meses sin jugar. La verdad que estoy muy contento por tenerlo en el día a día acá con nosotros y que haga los trabajos a la par. Es nuestro mejor jugador y lo necesitamos lo antes posible".

Concluyó el charrúa compartiendo cómo ha recibido el grupo a los refuerzos Ignacio Jeraldino y Jesús Isijara: "están sufriendo un poco más que nosotros esta etapa, por no estar acostumbrados, pero la verdad que son grandes jugadores que nos van a ayudar muchísimo y ojalá que nosotros también podamos ayudarlos a ellos". Fernando Gorriarán ha disputado un total de 44 encuentros con Santos Laguna, todos ellos como titular, esto desde su llegada en el torneo Apertura 2019.