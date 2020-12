Detectan contagios en directivos del ISSSTE

Los casos positivos y defunciones por COVID-19 en Gómez Palacio continúan en aumento y el personal de salud se sigue viendo afectado. Ayer se confirmó que el director del ISSSTE en esta ciudad, Guillermo Mendoza Ochoa, dio positivo al virus SARS-CoV-2, al igual que el subdirector de la institución, Norberto Bermea. Ambos directivos se encuentran en aislamiento en sus hogares.

Ante su ausencia, el jefe del hospital, Othón Sauceda, es quien se encuentra a cargo de la operatividad del nosocomio.

La alta demanda en el hospital se mantiene desde el mes pasado. Tal fue la desesperación del personal de esta institución, que colocaron carteles informando que no había camas disponibles. Para entonces el director informaba sobre los planes de ampliación del área COVID al segundo piso con 21 camas.

Sauceda declaró que en días pasados se ha sobrepasado la capacidad del hospital, tanto que se vieron en la necesidad de solicitar apoyo al Seguro Social y a la Secretaría de Salud de Durango. Agregó que en dichas ocasiones han tenido que colocar carteles informando que no hay cupo en la institución para atender a pacientes positivos a COVID-19.

El hospital actualmente se encuentra a un 80 por ciento de su capacidad y se espera que se mantenga a la baja. Sin embargo, debido a la temporada, no se descarta la posibilidad de que se incremente la ocupación nuevamente en el mes de enero, y por esta razón Sauceda pide hacer conciencia a la población. "Si la población no se cuida y siguen las reuniones, se me hace que vamos a sobrepasar otra vez para el mes de enero… Que primero piensen en su familia, cuando estamos dentro en el hospital, tratando esta enfermedad tan agresiva y mortal… Debemos pensar con mucho cuidado, con criterio, no hacer reuniones masivas y evitar las concentraciones", declaró.

Además de la ocupación, el personal de salud también se ha afectado. "Algunos están recluidos por contagio, tanto médicos como enfermeras, debemos cuidarnos. No hay médicos que atiendan, a veces se piensa que no se quiere dar servicio, pero no se tiene el personal", reiteró.