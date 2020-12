Considera Salazar que Torreón está abandonado

El diputado federal por Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, fue entrevistado ayer por El Siglo de Torreón donde detalló sus aspiraciones a la alcaldía de Torreón en las próximas elecciones.

Inició criticando el estado actual del municipio, manifestando que es una "aspiración legítima" frente a una realidad en la que ve "a un Torreón abandonado, al que se le están yendo las oportunidades, que pasan los años y no hay cambios".

Agregó que es un Torreón "gris, con baches, donde los agentes de Vialidad cometen abusos y no es el que merecemos, nuestro hogar no puede seguir así".

Salazar expresó que las precampañas inician el 3 de enero y por ello ha pedido licencia e indicó que no está dispuesto "a que el cambio de una ciudad y un estado esté en manos de un partido sometido al PRI".

El diputado consideró que las elecciones serán reñidas y pese a estar arriba en las encuestas "el PAN y el PRI son capaces de cualquier cosa en este sentido para evitar que la transformación llegue". Reconoció a los militantes de Morena y planteó que los aspirantes deben poner por delante el bien común del municipio y se dejen a un lado los "proyectos particulares".

Indicó que a pesar de los recortes federales hay un avance importante en el presupuesto del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, un monto etiquetado para el 2021 de 3,878 millones de pesos, cuya duración será de tres años.

La licitación de la obra arrancará en el presente mes (diciembre) e implicará la creación de seis mil empleos, directos e indirectos, y va a resolver el problema del agua de 1.5 millones de habitantes de la región lagunera y que "por supuesto" le cambiará la vida a los torreonenses.

Salazar confió en que sea una campaña "de alturas" y reiteró sus señalamientos a la situación de Torreón, "lo veo igual, uno donde se administran los problemas, no hay soluciones, no hay innovación, no hay creatividad, no hay emprendedurismo, no es una ciudad con visión moderna".