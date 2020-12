Mejora previsión del PIB para México: Cepal

El crecimiento económico en México para el próximo año se estima en 3.8 %, en lugar del 3.2 % que se pronosticó hace dos meses, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el caso de México y América Central se estima que la mayor parte del crecimiento será "rebote estadístico" y no "crecimiento genuino", porque al menos 3 puntos serán producto de la inercia y solamente 0.8 puntos serán realmente por una mayor dinámica en la actividad productiva.

La tasa de aumento del PIB de la economía mexicana será un poco mayor al 3.7 %, que es el promedio que se espera para América Latina y el Caribe en 2021, que en su mayoría es "rebote estadístico".

Además de ser recuperaciones que en general no alcanzarán para que la región recupere los niveles de actividad económica prepandemia de 2019, ya que con una tasa de 3.7 % en 2021 y con crecimientos de entre 0.3 % a 1.8 % se revertirá la situación hasta 2024 o hasta el 2030.

"Con los niveles de crecimiento para 2021 (la región) no recuperará ni 44 % de lo que se perdió en 2020". Sobre todo si se considera que en 2020 la región cerrará con -7.7 % en promedio, con -9 % para México, -5.3 % Brasil, -10.5 % Argentina, -12.9 % Perú, cifras que no se revertirán con el crecimiento esperado para 2021.

La secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que en estos momentos de fiestas decembrinas en Latinoamérica es necesario no bajar la guardia y seguir con los protocolos sanitarios.

"Que no haya relajamiento de medidas de prevención, que la gente no crea que por las posadas podemos relajar las medidas; ¡ahora no!, si queremos vivir y transitar este difícil periodo, hay que tomar distancia, ponerse el cubrebocas y lavarse las manos", dijo.