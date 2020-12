Ignacio Ambriz le hace guiño al Tri

El técnico de León, Ignacio Ambriz, aceptó su deseo de dirigir a la selección mexicana, aunque sabe que, por ahora, Gerardo Martino está haciendo un buen trabajo en el Tri.

Ambriz indicó que tanto estar al frente del Tri como dirigir en Europa, son los sueños que espera pronto cumplir. "Me interesa mi selección, sí me interesa. Hoy no porque hay un gran entrenador que está haciendo muy bien las cosas", dijo Ambriz en entrevista para Fox Sports. Nacho indicó que no se conforma con solo haber ganado un campeonato, quiere seguir con más logros.