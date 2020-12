Uriel Antuna en el Once Ideal del Guard1anes 2020 causa polémica

“¡Dio un cambio de nivel radical! Antuna se convirtió en uno de los elementos al ataque con mayor peligro de Chivas. Por las bandas es donde el lagunero fortaleció su juego”, así justifica y describe la Liga MX la aparición del Uriel en el 11 ideal del Torneo Guad1anes 2020.

Tras dar a conocer la alineación, el futbolista originario de Gómez Palacio, Durango, se convirtió en tendencia en Twitter, pues los usuarios critican su presencia en esta lista que destaca a los jugadores que mejor desempeño muestran durante la temporada del futbol mexicano.

“Antuna en el 11 ideal ?? Si es por 3 buenos partidos, mejor lo merecía Chicote por sus tres grandes goles en Liguilla, más mérito”, “Soy chiva, pero en tu 11, Antuna está de más, es un jugador inflado, de destellos solamente”, “es de a hue… poner alguien de chivas?, sólo les faltó poner a Henry o Viñas del América para hacer esto más descarado” (sic), se lee en algunos de los comentarios negativos en torno al jugador lagunero.

Sin embargo, hubo quienes apoyaron su lugar en esta alineación.

“Cómo lloran los antis al ver a Antuna en el once ideal por sus estadísticas”, “Cuando ves a Antuna, como que ya entras en dudas… No niego que hizo un buen torneo”, “Creo que Antuna sobra, pero tampoco se me ocurre otro que pueda ir”, comentan en Twitter.

Por su parte, Chivas destacó que Uriel Antuna apareciera en este 11 Ideal con una publicación en la que escribe:

“Nos embrujaste con sus asistencias, goles y entrega. En tu primer torneo completo estás en el 11 IDEAL DE LA LIGA MX!”.

¡Nos embrujaste con tus asistencias, goles y entrega! @AntunaUriel, en tu primer torneo completo estás en el 11 IDEAL DE LA LIGA MX ¡Bueeena, ‘Brujo’! ▶️ https://t.co/6ZSmrLQiXY pic.twitter.com/YBJPs9oMua — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2020