Hoy tendré un acercamiento con Santos: Joao Maleck

Tras comparecer este miércoles ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco (UMECAS), Joao Maleck tendrá hoy mismo un acercamiento con la directiva de Club Santos.

“Como les dije ayer, mi contrato sigue vigente con ellos (Santos), pero no tengo definido dónde va a ser mi futuro”, expresó en torno a su posible retorno al futbol mexicano tras ser puesto en libertad luego de pasar más de un año en prisión por protagonizar un accidente automovilístico en el que dos personas perdieron la vida.

Sobre la posibilidad de jugar para el Atlas de Guadalajara, Maleck dijo que “de momento no puede hablar mucho sobre esto, pero analizará todas sus opciones para ver cuál es la mejor”.

“Yo me siento bien, me siento tranquilo, estoy fuerte mentalmente. Tuve la oportunidad de prepararme psicológicamente por parte del club (Santos) dentro de la prisión. Enviaron a una persona que se encargó de eso y me ha ayudado bastante, y me siento fuerte”, dijo a su salida de la UMECAS.