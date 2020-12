‘No volveré a beber’, dice Joao Maleck tras salir de prisión

“Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias de los afectados, decir que entré siendo un Joao Maleck al penal y salgo como uno diferente en lo humano. Aprendí muchísimo adentro, estoy muy arrepentido y tengo una mayor responsabilidad con la sociedad. Dios me dio una segunda oportunidad”, fueron las primeras palabras de Joao Maleck tras haber sido puesto en libertad.

El 24 de junio del 2019, el futbolista protagonizó un fuerte accidente automovilístico en el que una pareja perdió la vida.

“Es obvio que no (volverá a tomar), salgo siendo un ejemplo para sociedad, debo ser mejor ejemplo, siendo mucho más responsable y maduro. A cualquiera le pudo pasar, tuve la (mala) suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo, me ha costado, pero he mejorado como persona”, dijo al salir del Penal de Puente Grande luego de pagar una fianza de tres millones de pesos y que se le impusiera cumplir en libertad condicional su sentencia de casi cuatro años.