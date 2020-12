Van agentes contra motos irregulares

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón realizó ayer martes diversas acciones para sacar de circulación a motocicletas que no cuentan con placas o con la documentación adecuada para circular; los hechos ocurrieron sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del bulevar Las Torres.

Mediante filtros, agentes viales sacaron de circulación y decomisaron alrededor de 15 vehículos que no portaban sus placas, además de que sus conductores no lograron comprobar la situación regular de las mismas; ante ello tenían preparadas camionetas y una grúa para subir las motocicletas y llevarlas hasta el corralón municipal. Llamó la atención de los conductores que precisamente en una de las camionetas a las que se subieron las unidades se tenían placas del estado de Jalisco, situación que generó dudas y confusión de parte de los presentes.

Las acciones para regularizar el tránsito de motociclistas han generado diversas reacciones de parte de ese gremio, quienes incluso realizaron durante el domingo una manifestación en la Plaza Mayor de Torreón, específicamente por la prohibición que se les ha impuesto para circular por los carriles centrales del periférico.

Al respecto, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, advirtió que lo único que se busca es evitar accidentes viales y que ese tipo de vehículos circulen conforme marca el reglamento, incluso el lunes por la tarde se tuvo una reunión entre representantes de colectivos de motociclistas, personal de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección de Movilidad Urbana de Torreón.

Cuestionado al respecto, el jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez, negó que las acciones de decomiso de motocicletas sean parte de algún "operativo especial", además recordó que se mantiene el diálogo con integrantes de ese gremio para evitar malos entendidos o confusiones respecto a lo que requiere la ley.

"Son acciones regulares y así vamos a continuar, vamos a tratar de trabajar, estamos pidiéndole a la ciudadanía que se regularice, estamos pidiéndole a la ciudadanía que no anden a exceso de velocidad, estamos pidiendo que todo lo que nos pueda ocasionar un daño patrimonial o daños fatales, pues tratemos de evitarlo", indicó.

Se refirió a la camioneta de la que se valieron agentes de Tránsito para trasladar algunas de las motocicletas decomisadas ayer en la mañana en la carretera Torreón-Matamoros y que utilizaba placas del estado de Jalisco. Informó que es propiedad de la empresa "Grúas Laguna", misma con la que se tienen acuerdos de colaboración para el acarreo de vehículos siniestrados o con estatus de decomiso.

"Está rotulada, tiene los papeles en regla absolutamente, lo que pasa es que hay lugares en los que es mejor meter una pickup, que ellos así tienen el servicio, a una grúa grande".

Gutiérrez indicó que las acciones de "ordenamiento" vial no son un aspecto a negociar con motociclistas, automovilistas o choferes en general, por lo que el llamado a la población es a que se respeten los reglamentos y procurar tomar los vehículos de forma "responsable".

Decomisos

Buscan ordenamiento general. *Afirma el jefe de Tránsito, Alejandro Gutiérrez, que no se trata de operativos especiales contra motociclistas, sino de un ordenamiento general entre choferes de todo tipo. *Motociclistas que no lleven placas serán sancionados, o bien, se les decomisarán sus unidades si no portan otra garantía. *El martes por la mañana se registraron alrededor de 15 decomisos en un filtro de agentes de la carretera Torreón-Matamoros y bulevar Las Torres.