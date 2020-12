Regidores abandonan evento del alcalde

En protesta, por una supuesta falta de transparencia en la aplicación de los recursos públicos, tres regidores de oposición abandonaron la Sesión Solemne de Cabildo por el Segundo Informe de Gobierno del alcalde Horacio Piña.

En el recinto con pancartas señalaron las supuestas irregularidades, incluso manifestaron que se registró un pequeño altercado con personal del equipo cercano al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega de León, ya que dijeron que trataron de condicionarles el acceso, pues les dijeron que para entrar debían dejar las carpetas donde guardaban los cartelones y al interior una persona intento "arrebatar" la cartulina a la regidora.

Se trata de los regidores Lizeth Inungaray González, Gonzalo Barrios Esparza y Joel Herrera Delgado quienes para mostrar su inconformidad se retiraron alrededor de 10 minutos después se haber iniciado el acto protocolario.

"Cuenta pública maquillada", "Falta de transparencia en la obra pública", "!Administración corrupta de Horacio Piña!. Todos los proveedores son de tu familia", se leía en las cartulinas que portaban los ediles.

"Para empezar está cerrando el año y todavía no se ha realizado la reunión para analizar el Informe Financiero de noviembre y pues el alcalde pretende cerrar el año cuando no ha sido autorizado por el Cabildo. A parte la cuenta pública en general tiene muchas irregularidades y no se ve la transparencia", dijo en entrevista la regidora Lizeth Inungaray.

Agregó que en este segundo año de Gobierno del alcalde Horacio Piña, falta obra pública y recalcó que hay un mal manejo de los recursos, pues incluso no se les hizo llegar el cuadernillo de los resultado del trabajo de este año.

Agregó que aunque se tuvo recortes en las participaciones federales no se tomaron las medidas necesarias para disminuir el gasto, al contrario, dijo, el los egresos siguieron a la alza, incluso se modificó en el mes de septiembre se modificó el presupuesto de egresos.

"Pese a los recortes en el presupuesto ellos mantuvieron la misma tendencia a la alza, en los gastos y con la nómina, afectando las finanzas".

Por su parte Gonzalo Barrios cuestionó el que la "gente de confianza de ellos" trataran de restringirles el acceso, ya que dijo dentro del Cabildo también son autoridad y en relación a los resultados, dijo que calificaba este segundo año de resultados con un 6 por las irregularidades en el gasto y que las ejecución de las obras las estaba manejando la familia del edil.