'Apenas vamos a la mitad y aún hay mucho por hacer'

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se encuentra a la mitad de su administración y ha enfrentado una contingencia sanitaria, problemas de seguridad y una mayoría en la cámara alta que provocó la disminución de recursos en la entidad.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el mandatario estatal hizo un recuento de los retos que ha enfrentado en sus primeros tres años de administración.

La seguridad fue el primer reto tras heredar un estado con un sexenio previo donde se registraban hasta 700 homicidios en la región Laguna, indicó que se orientaron a realizar trabajo de inteligencia como la instalación de cámaras con reconocimiento facial, mejoramiento de la procuración de justicia y la capacitación de elementos de seguridad. "Vamos a la mitad y aún nos falta mucho por hacer", indicó Riquelme Solís y relató que de manera periódica se realizan reuniones de seguridad.

Respecto al índice de percepción en materia de seguridad, el gobernador comentó que esta medición es subjetiva y no está relacionada de manera directa con los datos duros. Consideró que la percepción de las personas que sufrieron un robo es diferente y aumenta, aun y cuando las cifras de delitos van a la baja.

"Anteriormente tuvimos más de 700 homicidios, la gente le temía a los enfrentamientos. Hoy en día hay una percepción que puede ser dentro del marco de los tiempos que vivimos, que son delitos del fuero común", declaró.

Al ser cuestionado sobre la imagen de la Policía, señaló que se requiere una corporación fuerte, reactiva, de mando único. "Sabemos que traen reacciones encontradas en materia de derechos humanos pero creo que hemos llegado a tener una Policía confiable...Quisiéramos que no hubiera ningún abuso en los ciudadanos y que confíen en que la Policía los va a ayudar".

En cuanto a actos de inseguridad, el mandatario destacó que gracias al trabajo de inteligencia se han logrado prevenir, además una de sus prioridades es que las detenciones sean eficientes y se logre una judicialización.

Además que Coahuila es uno de los estados con más índice de narcomenudeo, un dato positivo si se tiene en cuenta que es la autoridad la que decidió judicializar de manera adecuada cada incidencia que se presentaba por este delito, algo que de paso ayudó al trabajo de inteligencia de las corporaciones de seguridad.

COMBATE A LA PANDEMIA

Este año, Coahuila acaparó la atención internacional al convertirse en la primera entidad de México con un brote de COVID en un hospital, en Monclova.

"Ha sido un año difícil. Desde que inició la pandemia en el contexto mundial, México pudo observar el comportamiento de otros países. La mayoría no nos imaginábamos lo que podía ocurrir en México y en Coahuila. En nuestro país nadie tenía el manejo de una pandemia en una condición parecida", dijo y reconoció que no se estaba preparado para una contingencia de esta naturaleza.

Indicó que al inicio de la pandemia no se tenían ni 350 camas para enfrentar la crisis sanitaria. Ahora, asegura que se tienen más de 1,350, además de contar con personal hospitalaria capacitado.

"Hemos aprendido mucho, involucrando a la sociedad civil, a los médicos y hospitales. Nunca me hubiera imaginado conocer de cerca temas y necesidades del sector salud, de no ser por la pandemia, entonces debemos aprender y dejar algo de esto para el futuro, y eso es el crecimiento del sector salud en general". Asimismo, advirtió que los efectos de la pandemia no han terminado y se está en espera de la vacuna y del impacto que se tendrá en los primeros meses del 2021.

Respecto a los hospitales móviles que se instalaron en Monclova y Torreón, aseguró que se quedarán para ampliar la oferta hospitalaria.

"Aprovecho para pedirle a la gente que se resguarde en estas fiestas decembrinas, que evitemos los contagios, son costumbres y tradiciones de los mexicanos, pero mientras empieza a llegar la vacuna, tenemos que seguir evitando las reuniones de tipo social y la movilidad que nos alcen los contagios".

Riquelme explicó que la estrategia en Coahuila incluye el aumento de camas COVID, el rastreo de contagios a través del Call Center, la creación de los Subcomités técnicos de Salud, la aplicación de pruebas en laboratorios de la entidad, una reactivación comercial estratégica, algo que no en todos los estados se da igual.

"Estamos preparando un operativo especial hasta el Día de Reyes, y todo lo que se sume, porque estamos esperando la llegada de la vacuna, pero no nos podemos descuidar".

'COAHUILA SIEMPRE SERÁ INSTITUCIONAL'

En los últimos meses, otro de los temas que han acaparado la agenda gubernamental es la Alianza Federalista, la cual se ha calificado como un grupo de diez mandatarios que han enfrentado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el gobernador aseguró que nunca se faltará el respeto a la figura presidencial pero no dejará de ser firme en las peticiones. "Coahuila siempre será institucional y respetará la figura presidencial. Se hablará de frente, pero no groseros", aseguró.

La alianza ayudó a enfrentar el tema de seguridad y la pandemia. El argumento de los mandatarios es que esta alianza les ayuda a compartir experiencias en la atención de estos temas, pero en el camino se encontraron con lo que consideran una distribución inequitativa del presupuesto.

"Nos disminuyeron (recursos) y tuvimos que generar estrategias y acciones y el año entrante viene lo mejor. Hoy lo que buscamos es que si Coahuila aporta un peso, al menos se regrese la mitad, no 20 centavos por cada peso." El mes pasado, la Alianza Federalista oficializó la controversia inconstitucional que buscará revertir la desaparición de los 109 fideicomisos. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina la permanencia de estos fideicomisos.

Los diez integrantes de la Alianza Federalista firmaron cada una controversias constitucionales en contra de la reforma por la que se extinguen dichos contratos.

Los mandatarios consideran que el Gobierno federal confisca y centraliza estos recursos, sin ofrecer una base que justifique y motive esta acción.

Contrario a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores sostienen que no se trata de un asunto político sino de una afectación a diversos sectores de la población.

Estas controversias constitucionales combatirán una por una las 109 extinciones de fideicomisos con las afectaciones en lo particular a cada uno de los estados y municipios que integran la Alianza Federalista. En la entrevista otorgada a El Siglo de Torreón, Riquelme indicó que debe haber contrapesos, pues considera que no deben existir mayorías en el Poder Legislativo. Se refirió al presupuesto para Coahuila que sufrió una disminución ya que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene la mayoría en la Cámara de diputados.

CONFIRMA OBRAS PARA LA LAGUNA

A pesar de que se presenta un año complicado para la región, en gran parte por los recortes presupuestales de la Federación, Riquelme Solís confirmó que se mantendrán las inversiones anunciadas para La Laguna, como los importantes pasos a desnivel, que buscarán mejorar la movilidad en la región y que además han sido planeados en conjunto con el sector empresarial. "Lo dije al final de mi informe, viene lo mejor, vienen tres años de obras para La Laguna y lo garantizo. Muchos años estuvimos esperando que alguien de La Laguna nos representara, me tocó representar a mi tierra en el máximo cargo al que puede aspirar un político que es el Gobierno del Estado y no le voy a quedar mal a mi región".

El mandatario estatal puntualizó que vienen obras de gran calado y se notará que se le dio la oportunidad a un lagunero de gobernar Coahuila. Con un año complejo, la pandemia atoró varios proyectos de obra planeados para La Laguna, pero a partir de enero iniciará la licitación del paso deprimido en Cuatro Caminos, al igual que los de Villa Florida y Abastos. Finalmente, Riquelme Solís prometió que el próximo año habrá reactivación económica, obras y se retomará el proyecto del Metrobús Laguna.