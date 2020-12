América, a completar el trámite ante Atlanta

mérica tendrá todo a su favor, cuando hoy se enfrente al Atlanta United, en el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Antes de que el torneo se suspendiera debido a la pandemia de COVID-19, las Águilas golearon 3-0 a la escuadra de la MLS en el Estadio Azteca, con tantos de Leo Suárez, Henry Martín y Bruno Valdez, por lo que los pupilos de Miguel Herrera tienen "un pie" en las semifinales .

Herrera no niega que las Águilas sean favoritas: "llevamos ventaja, somos los que mejor ventaja traemos en las series, y queremos ampliarla para llegar a una semifinal. Lo de favorito o no, bueno, la tradición te marca como tal, y siempre va a estar ahí, algunos dirán que no, otros que sí. A nosotros siempre nos exigen ganar".

No teme que vaya a existir una cruzazuleada: "No me pongo en los pies de otro equipo. Tenemos una buena ventaja, pero no es definitiva. No vamos a manejar la ventaja, sino a ampliarla… La mejor forma de defender es ampliar la ventaja que tenemos".

Después de la eliminación contra el Guadalajara, la presión se va encima del Piojo, su puesto, el de director técnico en el América, es de los más codiciados en el futbol mexicano y muchas ligas más…, pero él dice que no tiene nada que temer, más allá de que "el dueño se levante enojado y decida correrte".

"Hasta dónde he platicado, no hay ultimátum. Santiago (Baños, presidente), lo ha dicho. Pero bueno, a veces tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y te quedas sin trabajo, así es".

Así que Herrera asegura que su trabajo no está supeditado a ganar la Concacaf. "En América se está obligado a ganar todo, y no sólo para mí, hoy estoy aquí, mañana estará otro y quien llegue tendrá la misma exigencia, dar resultados".

Así que se siente firme, hasta ahora: "Santiago no me ha dicho nada. No siento esa presión, en ese tema no, o por lo menos que yo sepa no… Pero eso es el cualquier equipo".

Obligación de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, existe, más allá de que el equipo haya sido eliminado por las Chivas en la Liguilla del Guardianes 2020: "Aquí hay presión de ganar siempre, no porque hayas perdido en un torneo, el otro se vuelve obligatorio".

Así que aclara: "No pasa por una eliminación, hicimos un gran torneo de Liga, y una muy mala Liguilla, ahora tenemos la Concacaf para resarcir un poco lo perdido".