NFL no planea usar vacuna antes del Super Bowl

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró que su organización no tomará ningún tipo de privilegio a la hora de recibir la vacuna contra la COVID-19, a pesar de que esté cerca la celebración del Super Bowl LV.

Goodell dijo que aunque la vacuna se distribuya a los hospitales de Estados Unidos, jugadores y personal de la liga no se la pondrán hasta que les corresponda como al resto de los ciudadanos, sin importar que la celebración del Super Bowl LV sea el próximo 7 de febrero.

Lo que sí prometió Goodell fue que la NFL estará preparada para "adaptarse y evolucionar" en relación al coronavirus, que ha afectado a más de 16 millones de personas infectadas y provocado la muerte de más de 300,000 en Estados Unidos.

"No planeamos que nadie de nuestro personal sea vacunado antes del Super Bowl", declaró Goodell.

53 DÍAS faltan para que se lleve el Super Bowl LV de la NFL.

"(La vacuna) es algo que se maneja en niveles más altos y dada la prioridad para los trabajadores de la salud, rescatistas y quienes están en las líneas de más riesgo. Nosotros no entramos en esas categorías, así que no anticipamos eso (adelantarnos) y no lo planeamos", subrayó Goodell.

La liga aún no determina la capacidad para el Super Bowl LV en el Raymond James Stadium, que ha estado al 25 por ciento de su aforo desde la semana 6 de la temporada regular, máximo permitido bajo los protocolos de los Centros de Enfermedades Contagiosas (CDC, en inglés), que es de 16,000 aficionados.

Ron DeSatins, gobernador de Florida, dio permiso a los estadios del estado de abrir a máxima capacidad como parte de la Fase 3 del plan de reapertura en octubre pasado y ha sido objeto de duras críticas por sus agresivas estrategias de reapertura, pero los equipos de la NFL no han aumentado la entrada a sus partidos del 25 por ciento del aforo.

Goodell dijo que DeSantis no ha pedido que se aumente el número de aficionados en las gradas y ahora intentarán que los que vayan a estar en el Super Bowl lo hagan de manera segura.

"El gobernador ha apoyado mucho el Super Bowl, pero también entiende la importancia de hacerlo de forma segura y responsable. Nos ha apoyado y lo apreciamos", agregó Goodell.