Autoridades de Torreón prevén repunte de accidentes viales

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez, reconoció que de cara a los próximos días de diciembre se espera un repunte en la cantidad de accidentes viales, ante ello pondrán mayor énfasis en la realización de los operativos preventivos y en la colaboración que puedan prestar restaurantes, bares y demás integrantes de esos giros.

El funcionario señaló que solamente durante el fin de semana se suspendieron, para efectos de contar con una estadística de corte, los operativos radar y de vigilancia en las principales vialidades de Torreón, días en los que precisamente ocurrieron percances múltiples y con daños cuantiosos, especialmente con volcaduras que incluso involucraron a unidades pesadas.

"El fin de semana (pasado) por cuestiones de que íbamos a sacar los números, precisamente que estábamos evaluando y retiramos el operativo o las acciones para sacar las estadísticas y en esos dos días, viernes y sábado, tuvimos dos choques múltiples, tuvimos tres volcaduras que ya no habíamos tenido, entonces quiere decir que sí nos está sirviendo, sí estamos mejorando en eso (vigilancia)", explicó.

Precisó que gran parte de las acciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón en el cierre de este año serán en relación a la prevención de percances causados por el consumo de alcohol, aunque las harán apoyados en los operativos regulares y no en los filtros de alcoholímetro como tal.

"No tenemos como tal un operativo, es nada más la 'sobrevigilancia' pero las patrullas traen su equipo de medición de alcoholemia, se está trabajando en ello, también les pido a todos los restauranteros que le digan a sus clientes que tengan todo el cuidado, las patrullas sí están para evitar que manejen en estado de ebriedad pero sí están, no hay que negar las cosas, no hay que asustarnos, nosotros como Dirección de Tránsito tenemos que evitar que una persona maneje en estado de ebriedad para evitar cualquier tipo de accidente", expuso.

Gutiérrez indicó que semanalmente el promedio de accidentes viales relacionados al consumo de bebidas alcohólicas es de entre 25 a 30 reportes, aunque desde el próximo fin de semana esperan un aumento en los mismos, también se espera que los percances ya no ocurran en las vialidades que conectan con corredores de bares o de restaurantes, sino que podrían suceder de forma extendida por toda la ciudad y ante la insistencia de las personas de festejar en domicilios particulares.

"Yo pienso que sí nos va a incrementar porque antes era muy señalada la zona donde se encontraban los festejos, restaurantes o ciertas áreas de salones de fiesta, ahora va a estar muy regado en la ciudad", lamentó el jefe de Tránsito.

Percances

Reforzarán la vigilancia en el cierre de año. *La Dirección de Tránsito de Torreón estima que los accidentes viales, especialmente los relacionados al consumo de alcohol, aumenten en los próximos días. *Actualmente se registran por semana entre 25 y 30 percances protagonizados por choferes alcoholizados. *Aún no existe indicación para implementar alcoholímetro, pero sí para reforzar la vigilancia en todas las vialidades. * Las autoridades pedirán la colaboración de restaurantes y bares para prevenir accidentes por consumo de alcohol.