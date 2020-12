Cruz Azul, por pase a 'semis' ante LAFC

l Cruz Azul se enfrentará hoy a Los Ángeles FC de la MLS en los cuartos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf, un torneo en el que pretende curarse las heridas sufridas tras su debacle en el Guardianes 2020 de la Liga MX.

Hace algunos días los Azules visitaron a los Pumas en la semifinal del torneo; llevaban un colchón de cuatro goles a favor luego de haber goleado al rival en el duelo de ida, pero fueron humillados con una paliza de 4-0 y quedaron fuera de la final.

Horas más tarde "La Máquina" llegó a 23 años sin un título de liga, consecuencia de lo cual el presidente de la Cooperativa dueña del equipo calificó al grupo de timorato y causó la renuncia del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

Ahora, con un cuerpo técnico interino y los ánimos por los suelos, el conjunto celeste asumirá la Liga de Campeones ante un rival también lastimado luego de quedar fuera de la disputa del título de la MLS.

Con el mexicano Carlos Vela como líder del ataque, Los Ángeles FC tratará de sacar provecho del momento de baja de los Azules, que solo podrán salir adelante si hacen borrón y cuenta nueva.

Cruz Azul es el segundo equipo más ganador del torneo de Concacaf con seis títulos, uno menos que América, al cual puede alcanzar si gana este año, cuando el campeonato tendrá su fase decisiva en una burbuja en Orlando, con la final el 22 de diciembre.

Los Azules tendrán la baja del guardameta José de Jesús Corona, buena oportunidad para el joven Sebastián Jurado, quien lleva un año picando piedra en espera de una oportunidad para establecerse como titular.

Con el uruguayo Jonathan Rodríguez como líder de la delantera, un medio campo con talento y una defensa con figuras de alto nivel, Cruz Azul tiene el futbol necesario para vencer a Los Angeles FC.

La clave del equipo será que tenga fortaleza mental luego extender la sequía de títulos de liga de la peor manera, con uno de sus reveses más humillantes de la historia cuando eran considerado uno de los mejores equipos de México en el año.

"Es una situación difícil la que se nos presentó al terminar el torneo. Los muchachos estaban golpeados, pero son profesionales, han entrenado al máximo. Este equipo ha quedado en los últimos cuatro torneos, entre los cuatro primeros de la tabla, así que hay que dejar atrás ese golpe e ir por la revancha y pelear por el título", mencionó Armando González, entrenador de la Sub-20, y quien fungirá como técnico interino en este certamen.

La oferta de dirigir al equipo, no se podía rechazar: "Me invitaron a dirigir en la Sub-20, llegamos a semifinales ahora me piden que dirija al equipo en este torneo. A esto nos dedicamos, en esto trabajamos…".