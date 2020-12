Recientemente, David Guetta fue coronado como "El DJ No.1 del mundo", después de ganar por segunda vez la encuesta anual de los Mejores 100 DJs de la revista DJ Mag, casi una década después de ocupar el primer lugar en el 2011.

El DJ francés y superestrella, reconocido también como productor de fama mundial recibió su premio durante el evento AMF Presenta Los Mejores 100 DJs, una entrega de premios virtual que se realizó en Ámsterdam y se transmitió a nivel mundial.

En su histórica victoria, David dijo lo siguiente: "Muchas gracias a todos los que votaron por mi. Pensar que han pasado 40 años desde la primera vez que toqué en un club, y 10 años desde la última vez que gané este premio me emociona bastante. Cuando gané por primera vez hace 9 años recibí mucho odio por fusionar el dance con la música convencional y el pop; ahora mirando hacia atrás veo como ha dado forma a la industria y que la ha hecho evolucionar y es absolutamente una locura.

"Ganar ahora después de volver a lo que hice originalmente y lanzando música más underground con mi amigo Morten y Future Rave, y con Jack Back, lo hacen aún más especial. Le debo todo a mis fans y lo que sea que depare el futuro, estaré ahí, listo para hacer el soundtrack de la fiesta, y espero que ustedes tambié", dijo en un comunicado.

A pesar del impacto de la pandemia del coronavirus, los fans de la música dance mostraron su fuerza para apoyar a su DJ favorito en la encuesta Top 100 DJ's 2020.

Emitiéndose casi 1.3 millones de votos en casi todos los países del mundo, lo que demuestra que, si bien, muchas personas se quedaron atrapadas en su casa, su apetito por la cultura de DJ se mantuvo fuerte.

De hecho, el número de visitas que recibió la serie Top 100 DJs Virtual Festival (8.3 millones durante el periodo de votación de los Top 100 DJs de 95 DJ sets diferentes junto con casi £9,000 en donaciones a la Unicef) sugieren que el gusto por las actuaciones de muchos de los mejores DJs del mundo no disminuyen.

Ganar el Top 100 DJs es la culminación de un gran año para David Guetta, durante el cual se ha vuelto a conectar con la cultura DJ a lo grande. Como afirma en la entrevista de portada, que aparecerá en la próxima edición de DJ Mag, el francés acredita esta victoria con un enfoque renovado en canciones dance en lugar de éxitos del pop, esperando que su sonido #FutureRave encienda las pistas de baile nuevamente, una vez que el mundo lo permita, y su determinación de unir la escena internacional es digna de aplauso.

Ayudó a recaudar más de 1.5 mdd para los esfuerzos de ayuda de COVID-19 a través de sus eventos de transmisión en vivo de United At Home, visto por más de 50 millones de espectadores; además de encabezar el festival digital Around The World de Tomorrowland el pasado mes de julio y lograr un récord en visitas durante el DJs Virtual Festival de DJ Mag. Durante su discurso de aceptación en Ámsterdam, David Guetta señaló el hecho de que la industria de la música electrónica se ha visto muy afectada.

Como firme creyente de que la cultura no se puede dejar en un segundo plano, Guetta hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo:

"No son solo los artistas, sino también los trabajadores locales, los equipos de seguridad, promotores y técnicos de todo el mundo quienes han hecho de la música dance una industria tan grande y próspera que exige respeto en todos los niveles. Pero este año, todo cambió".