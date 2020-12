¿Qué fue de Hayden Christenses tras interpretar a Anakin Skywalker?

Después de mucho tiempo de espera, el rumor se ha hecho realidad: Hayden Christensen volverá a Star Wars como Darth Vader. El actor interpretará de nuevo a uno de los villanos más icónicos del cine en la serie "Obi-Wan Kenobi" de la nueva plataforma de streaming Disney+. Su participación fue confirmada por Kathleen Kennedy, presidenta de la productora Lucasfilm Limited. Además, también dijo que la serie va a transcurrir diez años después de lo sucedido en el "Episodio III: La venganza de los Sith", estrenada en 2005.

No hay duda de que el hecho de traer de vuelta a este personaje es un gran acierto para la serie por la popularidad que ganará, la cual desgraciadamente no tuvo Christensen después de su participación en la saga. Interpretar a un villano inolvidable puede ser el sueño de cualquier actor, así como su peor pesadilla. Pues siempre se corre el riesgo de cargar con la sombra de encasillarse en un papel y no avanzar de ahí. Tal parece que eso le pasó a la carrera de Hayden, quien incluso se alejó casi por completo de Hollywood durante unos años.

¿Quién es Hayden Christensen? Hayden Christensen nació el 19 de abril de 1981 en Vancouver, Canadá. Comenzó a aparecer en televisión a los 13 años. Con tan solo 20 años fue elegido para interpretar a Anakin Skywalker, que después se convertiría en el famoso Darth Vader de Star Wars. Durante la saga, el actor gozó de la popularidad del momento, pero después y una vez que se estrenó el último episodio en 2005, la carrera del actor no despegó a pesar de encarnar a un personaje de ese tamaño, y pese a ser muy joven todavía.

Las películas de Hayden Christensen después de Star Wars ¿Cuándo fue la última vez que viste a Christensen en pantalla? Si no recuerdas ninguna es porque efectivamente el actor salió en menos de 20 producciones en 15 años. Su proyecto más sonado fue "Jumper", el cual protagonizó en 2008 con su exesposa Rachel Bilson, con quien tiene un hijo. Pero tal vez el proyecto se hizo tan popular por las malas críticas que trajo de los expertos.

En 2010, salió en las películas "Ladrones" y "Desaparición en la calle 7". Y como si el título fuera una profecía, después desapareció...no a la calle 7, pero sí a una granja. De 2010 a 2014 el actor se fue a su granja en Canadá y se dedicó al campo y los animales.

En una entrevista a Los Angeles Times en 2015, Hayden confesó que se alejó de los reflectores porque sentía que los proyectos que le ofrecían no eran por su esfuerzo, sino que era como resultado de llevar el nombre de Star Wars con él. Cuando volvió tras esos cuatro años de descanso, el actor no tuvo fama y apenas obtenía una película por año. Pero por azares del destino y principalmente por el interés de Disney de explotar la famosa saga intergaláctica, ahora estará de regreso con el proyecto que lo alejó de las cámaras.