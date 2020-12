Sharon Osbourne anuncia que dio positivo a COVID-19

La esposa del músico británico Ozzy Osbourne también reveló que ha tenido que ser brevemente hospitalizada por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Sharon dio a conocer su diagnóstico en una publicación en sus redes sociales.

"Quería compartir que he dado positivo a Covid-19", comienza su escrito la presentadora británica del programa de entrevistas The Talk.

"Después de una breve hospitalización, ahora me estoy recuperando en un lugar alejado de Ozzy (que dio negativo en la prueba) mientras The Talk está en una pausa programada". "Todos, por favor, manténganse seguros y saludables", concluyó.

