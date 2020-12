¿Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su relación?

Michelle Renaud y Danilo Carrera disfrutan de su amor dentro y fuera de la pantalla, como protagonistas de "Quererlo todo" viven una historia de amor que no supera la que experimentan en la vida real, donde aprovechan cualquier momento para intercambiar románticos mensajes.

A través de sus redes sociales, la pareja grita a los cuatro vientos su amor, Michelle le reiteró a Danilo lo feliz que se siente de tenerlo en su vida y de formar el mejor equipo; le agradeció por la forma en que la despierta por las mañanas a ella y su hijo, fruto de su relación con su exesposo Josué Alvarado.

Con una foto en la que ambos aparecen muy sonrientes, Renaud dedicó un mensaje a su amado, el cual ella misma calificó de cursi:

"Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi versión más original de mi misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad ,amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO @danilocarrerah gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi !! Me siento muy afortunada de ser tu equipo #andoCursi".

Danilo no se quedó atrás y aplaudió la faceta cursi de la actriz.

"Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelos a besos en la mañana!. Lo mejor de mi día", se lee.

Estas declaraciones toman relevancia ahora que una revista de circulación nacional reveló que supuestamente la pareja ya no se soporta y que ni siquiera se dirige la palabra fuera de grabaciones del melodrama transmitido por Televisa.

En su cuenta de Instagram, Carrera posteó una instantánea con la que confesó que ya desea que sea Navidad para poder dibujar una sonrisa en el rostro de Michelle y su hijo Marcelo.